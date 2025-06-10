"Булкін Володимирович": Остапчуки замилували фото з сином, якому виповнилося півроку
Наймолодший нащадок шоумена Володимира Остапчука та його третьоъ дружини Катерини, Тимофій 10-го червня святкує важливу віху в своєму житті: йому виповнилося піврочку.
Батьки хлоп'яти з урочистої нагоди поділилися його новими фото у своїх Insta-сторіс.
"...Вчора мать задовбала всіх в домі, щоб зробили на дворі фото", - зізналася мама.
А тато Володимир розсекретив одне з домашніх прізвисьок малого, якого ще часто називають "жуком": "Булкін Володимирович".
Як відомо, днями свій 12-ий день народження відсвіткувала старша сестра Тіма, Емілія. Також у хлопчика є старший брат Еван, якому 7. Діти Володимира від попереднього шлюбу мешкають із мамою в Канаді, а з молодшим братиком знайомі через відеозв'язок.
Нагадаємо, нещодавно Катерина ділилася своїми думками про те, як саме суспільство сприяє тому, що чимало татів є байдужими до дітей та недостатньо беруть участь у їхньому житті. До речі, на одному спільному нащадкові Остапчуки спинятися на збираються.
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