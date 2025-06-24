Дружина Остапчука у прозорому луці з пір'ям блиснула стегном з нагоди 25-річчя та показала подарунок чоловіка. Фото
24-го червня Катерині Остапчук, третій дружині шоумена Володимира Остапчука виповнилося 25.
І, як і більшість блогерок, спеціально до свого свята Катя підготувала ефектну фотосесію, яку виклала в Instagram.
Для світлин іменинниця обрала розкішний образ, який складався з сукні на бретелях з кроше кольору бургунді або черрі-ред від бренду The Coat та з накидки такого ж кольору, прикрашеної пір'ям.
На більшості фото Катерина позує сама. Але є світлини і з синочком.
Також у сторіс Катя показала, як її вітав чоловік і що він їй подарував.
До речі, у свій день народження дівчина оголосила збір "Раки проти раку" на лікування онкохворим дітям. Мета - 70 тисяч гривень. На момент написання новини на банці Катерини було вже понад 54 тисячі.
Нагадаємо, після народження сина Тіма в грудні минулого року Катерина дуже швидко прийшла у форму і тепер має такий прес, якого не мала навіть до вагітності.
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