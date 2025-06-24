Дружина Остапчука у прозорому луці з пір'ям блиснула стегном з нагоди 25-річчя та показала подарунок чоловіка. Фото

24-го червня Катерині Остапчук, третій дружині шоумена Володимира Остапчука виповнилося 25.

І, як і більшість блогерок, спеціально до свого свята Катя підготувала ефектну фотосесію, яку виклала в Instagram.

Для світлин іменинниця обрала розкішний образ, який складався з сукні на бретелях з кроше кольору бургунді або черрі-ред від бренду The Coat та з накидки такого ж кольору, прикрашеної пір'ям.

25-річна Катерина ефектно виставила стегно у напівпрозорому вбранні

На більшості фото Катерина позує сама. Але є світлини і з синочком.

Тім прикрасив собою фото мами

Катерина обрала сексуальне вбрання від Каті Сільченко

Також у сторіс Катя показала, як її вітав чоловік і що він їй подарував.

Хлопці зранку вітали маму і дружину рожевим тортиком і квітами

Вова подарував дружині сумку від Chanel

До речі, у свій день народження дівчина оголосила збір "Раки проти раку" на лікування онкохворим дітям. Мета - 70 тисяч гривень. На момент написання новини на банці Катерини було вже понад 54 тисячі.

Нагадаємо, після народження сина Тіма в грудні минулого року Катерина дуже швидко прийшла у форму і тепер має такий прес, якого не мала навіть до вагітності.