Дружина Остапчука у прозорому луці з пір'ям блиснула стегном з нагоди 25-річчя та показала подарунок чоловіка. Фото

ТаблоID - 24 червня, 11:55

24-го червня Катерині Остапчук, третій дружині шоумена Володимира Остапчука виповнилося 25. 

І, як і більшість блогерок, спеціально до свого свята Катя підготувала ефектну фотосесію, яку виклала в Instagram. 

Для світлин іменинниця обрала розкішний образ, який складався з сукні на бретелях з кроше кольору бургунді або черрі-ред від бренду The Coat та з накидки такого ж кольору, прикрашеної пір'ям. 

Катя Остапчук святкує 25

25-річна Катерина ефектно виставила стегно у напівпрозорому вбранні


На більшості фото Катерина позує сама. Але є світлини і з синочком. 

Катя Остапчук із сином

Тім прикрасив собою фото мами

Катерина Остапчук позує в The Coat

Катерина обрала сексуальне вбрання від Каті Сільченко

Також у сторіс Катя показала, як її вітав чоловік і що він їй подарував. 

Остапчук із сином Тімом

Хлопці зранку вітали маму і дружину рожевим тортиком і квітами

Вова подарував дружині сумку від Chanel

Вова подарував дружині сумку від Chanel

До речі, у свій день народження дівчина оголосила збір "Раки проти раку" на лікування онкохворим дітям. Мета - 70 тисяч гривень. На момент написання новини на банці Катерини було вже понад 54 тисячі. 

Нагадаємо, після народження сина Тіма в грудні минулого року Катерина дуже швидко прийшла у форму і тепер має такий прес, якого не мала навіть до вагітності. 

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