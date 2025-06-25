Дружина Остапчука у спідньому похизувалася схудненням на "просекковій дієті"
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, в якої 24-го червня був день народження, наступного ранку продемонструвала, як позначилися на її фігурці просекко, торт та інші святкові смаколики.
25-річна молодиця зняла відеоселфі перед дзеркалом і виклала його в Insta-сторіс.
"Прокинулася на кг менше, ніж вчора - 52,5", - повідомила Катя.
"Просеккова дієта. О как", - констатувала вона.
Нагадаємо, раніше Остапчук розказувала, що мала розлад харчової поведінки і важила колись на 10 кілограмів більше. Як відомо, в грудні Катерина народила первістка, синочка Тимофія. Після пологів вона дуже швидко схудла, а прес у неї став навіть кращий, ніж до вагітності.
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