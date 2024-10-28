"Я відбита": ексдружина Остапчука вразила вмінням стріляти з РПГ. Обережно, відео

Блогерка та юристка Христина Горняк продовжує тренування на полігоні, яке розпочала ще у вересні.

Днями вона долучилася до проєкту "Джейн" та вже похвалилася новими успіхами, яких досягла за триденний курс молодого бійця.

Зокрема, відтепер 38-річна Кріс уміє стріляти з РПГ (ручний протитанковий гранатомет - ред.).

Христина, схоже, знайшла свій драйв

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"Постріііііл і бах!!!! Я маленька, важу 46 кг, та як сказали мені бойові хлопці - я відбита!😀 І це один з кращих компліментів, який я могла почути від титанів! Мені здається, тепер я можу все 😄😂! Навіть стріляти з РПГ!", - похвалилася Горняк.

Чи, може, вона справді готується боронити країну на фронті

Маленьку і легку Кріс підстраховує чоловік