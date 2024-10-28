"Я відбита": ексдружина Остапчука вразила вмінням стріляти з РПГ. Обережно, відео

Тамара Кудрявченко 28 жовтня, 12:15

Блогерка та юристка Христина Горняк продовжує тренування на полігоні, яке розпочала ще у вересні.

Днями вона долучилася до проєкту "Джейн" та вже похвалилася новими успіхами, яких досягла за триденний курс молодого бійця.

Зокрема, відтепер 38-річна Кріс уміє стріляти з РПГ (ручний протитанковий гранатомет - ред.).

Христина, схоже, знайшла свій драйв

Христина, схоже, знайшла свій драйв


"Постріііііл і бах!!!! Я маленька, важу 46 кг, та як сказали мені бойові хлопці - я відбита!😀 І це один з кращих компліментів, який я могла почути від титанів! Мені здається, тепер я можу все 😄😂! Навіть стріляти з РПГ!", - похвалилася Горняк.

Христина Горняк зі зброєю

Чи, може, вона справді готується боронити країну на фронті

Христина Горняк стріляє з РПГ

Маленьку і легку Кріс підстраховує чоловік

Нагадаємо, окрім військової форми, Христина полюбляє жіночні та елегантні вбрання, про які ТаблоID розповідав в окремому матеріалі.
Читайте також:

Христина Горняк в обтислому ромпері похвалилася величезним букетом. Відео

"В думках тільки легкість": колишня Остапчука посвітила ніжками у двох стильних луках. Фото

Особливий гість? Христина Горняк у день свого 38-річчя заінтригувала фото в товаристві чоловіка

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів