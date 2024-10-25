"Розлучення? Ладно, це пізніше якось": Остапчук із дружиною показалися біля РАЦСу

Марія Мельник 25 жовтня, 15:45
фото з Instagram

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка очікує на первістка від нього, перейшла на наступну сходинку у стосунках.

Володимир і Катерина показалися біля РАЦСу і повідомили, що відтепер матимуть спільне прізвище.

"Розлучення? Ладно, це пізніше якось. Сьогодні вирішила, що треба змінити прізвище. Не хотіла раніше, бо Остапчуків вже забагато, але Вова вмовив, щоб з дитиною на одному прізвищі всі були", - з іронією написала Катерина.


Остапчук біля РАЦСу

Тепер в Україні стало на одну Остапчук більше

Остапчук біля РАГСу

скрін з Instagram

Нагадаємо, від першого шлюбу в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван. Його перша дружина нещодавно розповіла, яку суму аліментів він платить щомісяця.

А зі своєю другою дружиною, нотаріускою та блогеркою Христиною Остапчук Володимир також має дещо спільне, що й досі не можуть поділити.

У вересні Остапчук Катерина розказувала, як і де вони планують відгуляти весілля.

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