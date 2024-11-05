"Люблю нас": Остапчук на природі попозував для романтичних фото з вагітною дружиною
До появи на світ першої спільної дитини шоумена Володимира Остапчука та дружини Катерини лишаються лічені тижні, й подружжя встигло зробити фото на згадку.
Пара попозувала на природі, результатом поділившись у Instagram.
"Люблю нас", - коротко підписав кадри Вова.
Як відомо, для 40-річного телеведучого майбутній син стане третьою дитиною. Від першого шлюбу, з Оленою Войченко в Остапчука є донька Емілія і син Еван. У другому, хоч вони з ексдружиною Христиною Горняк і планували "Валентинку", з дітьми не склалося.
Нагадаємо, 24-річна Катерина не приховує, що з наближенням пологів її накриває паніка.
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