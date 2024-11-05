"Люблю нас": Остапчук на природі попозував для романтичних фото з вагітною дружиною

Марія Ткаченко 5 листопада, 17:58
Володимир Остапчук і його вагітна дружина
Фото Anastasiia Diachuk

До появи на світ першої спільної дитини шоумена Володимира Остапчука та дружини Катерини лишаються лічені тижні, й подружжя встигло зробити фото на згадку.

Пара попозувала на природі, результатом поділившись у Instagram.

"Люблю нас", - коротко підписав кадри Вова.

Володимир Остапчук і Катерина

Дитина Остапчуків має народитися наприкінці грудня

Вагітна дружина Остапчука

Сина пара вирішила назвати Тимофій (Тім)

Остапчук і третя дружина

Як відомо, для 40-річного телеведучого майбутній син стане третьою дитиною. Від першого шлюбу, з Оленою Войченко в Остапчука є донька Емілія і син Еван. У другому, хоч вони з ексдружиною Христиною Горняк і планували "Валентинку", з дітьми не склалося.

Нагадаємо, 24-річна Катерина не приховує, що з наближенням пологів її накриває паніка.

Читайте також:

Остапчук потанцював з вагітною дружиною для відео з осіннім вайбом

"Вдячна долі, що ти зі мною": дружина привітала Остапчука з 40-річчям та нагадала, який він крутий

"Жінка не має бути безпорадною": дружина Остапчука розповіла, за що платить в родині вона, а за що - чоловік

"Розлучення? Ладно, це пізніше якось": Остапчук із дружиною показалися біля РАЦСу


остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів