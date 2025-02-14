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Ошатні Остапчуки попозували для романтичних фото вдвох та з результатом свого кохання

Марія Ткаченко - 14 лютого, 13:15
Вова Остапчук
Фото з Instagram Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина Катерина влаштували чергову красиву сімейну фотосесію, яку приурочили до Дня закоханих. Позував із мамою й татом, власне, і плід кохання, 2-місячний Тимофій.

"My Valentine", - підписав Вова серію світлин у Instagram.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

Остапчуки привітали одне одного з романтичним святом

"Люблю тебе. І дякую за те, яким ти є для мене, для нас", - звернулася Катя до чоловіка в сторіс.

Остапчук і його дружина Катерина

Тимофій святкує своє перше 14-те лютого з батьками

Іще Остапчуки показали окреме "привітання" від маленького Тіма.

"Хотів спочатку не дарувати квіти, тому що ви й так квіточки, але мама сказала, що так роблять тільки парацетамоли", - пояснила від імені первістка Катерина.

Син Володимира Остапчука
Фото з Instagram Остапчук

Нагадаємо, перша спільна дитина Остапчуків з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Зі своїми старшими сестрою та братом, дітьми Володимира від першого шлюбу, які мешкають у Канаді, Тім уже познайомився через відеозв'язок.

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