"Люди у бежевому": Остапчук з дружиною у сімейних луках замилували емоціями сина

ТаблоID 3 лютого, 12:15

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук з коханим і майже 2-місячним сином Тимофієм замилували сімейними фото.

На знімках родина у бежевих луках показала ніжнощі для Insta-сторіс.

"Люди в бежевому", - підписала відео Катя.

Остапчуки з сином у бежевих луках


фото з Instagram

Цілунки Остапчуків

Обличчя хлопчика, поки мама з татом роблять контент

Син Остапчуків

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Як відомо, для Остапчука це третя дитина. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які нині живуть в Канаді.

Протягом всієї вагітності, про яку Катя повідомила влітку, вона ділилася з підписниками подробицями свого стану.

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