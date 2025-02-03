"Люди у бежевому": Остапчук з дружиною у сімейних луках замилували емоціями сина

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук з коханим і майже 2-місячним сином Тимофієм замилували сімейними фото.

На знімках родина у бежевих луках показала ніжнощі для Insta-сторіс.

"Люди в бежевому", - підписала відео Катя.



фото з Instagram

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Як відомо, для Остапчука це третя дитина. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які нині живуть в Канаді.

Протягом всієї вагітності, про яку Катя повідомила влітку, вона ділилася з підписниками подробицями свого стану.