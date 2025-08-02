"Не знаю, як він там опинився": дружина Остапчука на кумедному фото показала нове вміння 7-місячного сина

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук показала кумедну світлину зі своїм 7-місячним сином Тимофієм.

На кадрі її син, заповз під диван і, здається, там застряг.

"Тепер наше життя можна описати цим фото. Я не знаю, як він там опинився. Такий бандіт росте", - пожартувала Катя.

Тимофій активно досліджує навколишній світ

Катя пояснила, що малюк днями вперше поповз, тож тепер тренується у цьому дуже жваво

Нагадаємо, якось Катя Остапчук розповіла про вдачу свого маленького сина. За її словами, він вже відчуває власні кордони.

Крім того, в липні Володимир Остапчук показав першу стрижку сина у барбершопі.