"Не знаю, як він там опинився": дружина Остапчука на кумедному фото показала нове вміння 7-місячного сина
Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук показала кумедну світлину зі своїм 7-місячним сином Тимофієм.
На кадрі її син, заповз під диван і, здається, там застряг.
"Тепер наше життя можна описати цим фото. Я не знаю, як він там опинився. Такий бандіт росте", - пожартувала Катя.
Нагадаємо, якось Катя Остапчук розповіла про вдачу свого маленького сина. За її словами, він вже відчуває власні кордони.
Крім того, в липні Володимир Остапчук показав першу стрижку сина у барбершопі.
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