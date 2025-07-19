Остапчук замилував першою стрижкою 7-місячного сина

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Шоумен та багатодітний батько Володимир Остапчук замилував кадрами першої стрижки свого 7-місячного сина Тимофія.

На відео Остапчук сидить у кріслі перед дзеркалом та тримає на руках маленького сина, поки його стриже барбер.

До речі, малюк зовсім не лякався чоловіка з ножицями, а з цікавістю розглядав його дії у дзеркало.

"Постриглися з Тімом", - написав Володимир.

Тимофій вперше відвідав барбершоп

Маленький Тимофій контролював весь процес стрижки

Здається, результатом стрижки малюк дуже задоволений

Нагадаємо, на День батька Володимир Остапчук поділився зі своєю аудиторією "згустком досвіду" щодо виховання дітей.

Як відомо, Тім - третя дитина Остапчука, у нього є ще 12-річна дочка Емілія та 7-річний син Еван від першого шлюбу.