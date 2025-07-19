Остапчук замилував першою стрижкою 7-місячного сина
Шоумен та багатодітний батько Володимир Остапчук замилував кадрами першої стрижки свого 7-місячного сина Тимофія.
На відео Остапчук сидить у кріслі перед дзеркалом та тримає на руках маленького сина, поки його стриже барбер.
До речі, малюк зовсім не лякався чоловіка з ножицями, а з цікавістю розглядав його дії у дзеркало.
"Постриглися з Тімом", - написав Володимир.
Нагадаємо, на День батька Володимир Остапчук поділився зі своєю аудиторією "згустком досвіду" щодо виховання дітей.
Як відомо, Тім - третя дитина Остапчука, у нього є ще 12-річна дочка Емілія та 7-річний син Еван від першого шлюбу.
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