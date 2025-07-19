Остапчук замилував першою стрижкою 7-місячного сина

Юлія Леськова - 19 липня, 15:07
Володимир Остапчук з маленьким сином позує для фото
Фото з Instagram Володимира Остапчука

Шоумен та багатодітний батько Володимир Остапчук замилував кадрами першої стрижки свого 7-місячного сина Тимофія. 

На відео Остапчук сидить у кріслі перед дзеркалом та тримає на руках маленького сина, поки його стриже барбер. 

До речі, малюк зовсім не лякався чоловіка з ножицями, а з цікавістю розглядав його дії у дзеркало. 


"Постриглися з Тімом", - написав Володимир. 

Володимир Остапчук показав першу стрижку сина

Тимофій вперше відвідав барбершоп

Син Володимира Остапчука на першій стрижці
Маленький Тимофій контролював весь процес стрижки
Володимир Остапчук показав першу стрижку сина

Здається, результатом стрижки малюк дуже задоволений

Нагадаємо, на День батька Володимир Остапчук поділився зі своєю аудиторією "згустком досвіду" щодо виховання дітей

Як відомо, Тім - третя дитина Остапчука, у нього є ще 12-річна дочка Емілія та 7-річний син Еван від першого шлюбу. 

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