"Хитрому жуку сьогодні 7 місяців": дружина Остапчука поділилася кумедними фото сина і розказала про його вдачу
Молодшому синові шоумена Володимира Остапчука, Тимофію 10-го липня виповнилося 7 місяців. Мама малюка, Катерина опублікувала в Insta-сторіс кілька нових фото та розповіла, як він уже проявляє свій характер.
"Хитрому жуку сьогодні 7 місяців. А по характеру - наче 7 років", - зазначила Катя.
"Він вже відчуває свої особисті кордони. Не любить спати, накритим ковдрою чи будь-чим іншим. Сьогодні вночі поклала свою руку на його ногу. Так він відкинув цю руку ногою, видаючи звук роздратування...", - поділилася вона.
Як відомо, "жук" - не єдине кумедне домашнє прізвисько Тіма. Хлопчик, який має спокійну вдачу, вже двічі їздив із мамою й татом у закордонні подорожі. Нагадаємо, Остапчук, для якого це вже третя дитина, нещодавно ділився порадами стосовно батьківства.
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