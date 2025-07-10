"Хитрому жуку сьогодні 7 місяців": дружина Остапчука поділилася кумедними фото сина і розказала про його вдачу

Тимофій - перша спільна дитина Володимира Остапчука та його третьої дружини Катерини Фото з Instagram Остапчук

Молодшому синові шоумена Володимира Остапчука, Тимофію 10-го липня виповнилося 7 місяців. Мама малюка, Катерина опублікувала в Insta-сторіс кілька нових фото та розповіла, як він уже проявляє свій характер.

"Хитрому жуку сьогодні 7 місяців. А по характеру - наче 7 років", - зазначила Катя.

"Він вже відчуває свої особисті кордони. Не любить спати, накритим ковдрою чи будь-чим іншим. Сьогодні вночі поклала свою руку на його ногу. Так він відкинув цю руку ногою, видаючи звук роздратування...", - поділилася вона.

Остапчук-молодший уже відстоює свої кордони

Мама запаслася "компроматом" на Тимофійка

Як відомо, "жук" - не єдине кумедне домашнє прізвисько Тіма. Хлопчик, який має спокійну вдачу, вже двічі їздив із мамою й татом у закордонні подорожі. Нагадаємо, Остапчук, для якого це вже третя дитина, нещодавно ділився порадами стосовно батьківства.