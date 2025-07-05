"Байдуже на розтяжки": дружина Остапчука посвітила тілом у бікіні та розказала, як змінилася її самооцінка після пологів

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна блогерка Катерина Остапчук похвалилася струнким тілом на відпочинку та зізналася, як змінилася її самооцінка після народження дитини.

Катя поділилася кадрами з басейну на тлі неймовірних краєвидів у бікіні кольору молочного шоколаду.

"Вагітність дуже змінила мою самооцінку з приводу фігури. Зараз мені байдуже на шкіру під пахвами, яку я завжди ховала; байдуже на те, що ГВ (грудне вигодовування) змінило груди", - написала Остапчук.

Катерина наробила кадрів у бікіні на відпочинку

Вочевидь, Катя добре знає свої вигідні ракурси

Вона зазначила, що планує зробити мамопластику.

"Я планую повернути свій розмір хірургічно, але не соромлюся того, що зараз. Байдуже на розтяжки на стегнах", - додала Катерина.

Які гарні краєвиди... і не тільки

"Матуся?" - підписала фото Катя

Остапчук показала плаский животик зблизька

Скріншот з Instagram Катерини Остапчук

Нагадаємо, Володимир та Катерина Остапчуки стали батьками у грудні минулого року. Катя відверто ділилася зі своєю аудиторією подробицями пологів шляхом кесаревого розтину та періодом відновлення.

Син подружжя став первістком для Катерини, а от для Вови - третьою дитиною. У шоумена є двоє старших дітей від першого шлюбу: 12-річна Емілія та 7-річний Еван. Вони зі своєю мамою наразі проживають у Канаді.

До речі, після народження сина Катя практично відразу почала хвалитися своєю фігурою у білизні.