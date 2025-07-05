"Байдуже на розтяжки": дружина Остапчука посвітила тілом у бікіні та розказала, як змінилася її самооцінка після пологів
Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна блогерка Катерина Остапчук похвалилася струнким тілом на відпочинку та зізналася, як змінилася її самооцінка після народження дитини.
Катя поділилася кадрами з басейну на тлі неймовірних краєвидів у бікіні кольору молочного шоколаду.
"Вагітність дуже змінила мою самооцінку з приводу фігури. Зараз мені байдуже на шкіру під пахвами, яку я завжди ховала; байдуже на те, що ГВ (грудне вигодовування) змінило груди", - написала Остапчук.
Вона зазначила, що планує зробити мамопластику.
"Я планую повернути свій розмір хірургічно, але не соромлюся того, що зараз. Байдуже на розтяжки на стегнах", - додала Катерина.
Нагадаємо, Володимир та Катерина Остапчуки стали батьками у грудні минулого року. Катя відверто ділилася зі своєю аудиторією подробицями пологів шляхом кесаревого розтину та періодом відновлення.
Син подружжя став первістком для Катерини, а от для Вови - третьою дитиною. У шоумена є двоє старших дітей від першого шлюбу: 12-річна Емілія та 7-річний Еван. Вони зі своєю мамою наразі проживають у Канаді.
До речі, після народження сина Катя практично відразу почала хвалитися своєю фігурою у білизні.