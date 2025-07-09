"Кинула в стіну": Остапчук зізналася, що під час сварки розбила дорогу річ коханого

ТаблоID - 9 липня, 13:45
Катерина Остапчук
Фото з Instagram Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка не приховує, що вони з ним - "вогонь і бензин", розказала про прикрі наслідки однієї зі сварок із коханим. Спересердя молодиця жбурнула в стіну його телефон.

Про це 25-річна Катя повідомила в Insta-сторіс.

"Ви часто пишете, що хотіли б таку дружину, як я, тому, щоб бути чесною: вранці під час сварки я повірила в себе і кинула в стіну перше, що трапилося під рукою - телефон Вови", - поділилася блогерка.


"Тому купила йому новий 16 Pro замість 15 Pro. Ну, виходить, більше нічого кидати не буду. Ну або обиратиму щось дешевше", - пообіцяла Остапчук.

Дружина Остапчука в інстаграм

У Остапчука темпераментна дружина і тепер уже новий телефон

"Так і не скажеш, що в неї не всі вдома", - констатувала вона в наступній сторіс.

Дружина Остапчука Катерина

Сподіваємося, батьки маленького Тимофія швидко помирилися

Відповідаючи на запитання підписників, Катерина розповіла, яка риса їй найбільше подобається в Володимирі.

"Найбільше не подобається його новий айфон. Найбільше подобається турботливість. Йому прямо подобається піклуватися, без проблем виконує будь-які прохання", - зазначила вона.

Нагадаємо, Володимир свого часу теж розказував, які риси в Катіному характері йому імпонують. 

Як відомо, Остапчук переконана, що бути "трохи й*бнутою" краще, ніж приторною. А під час сварок із чоловіком у неї "рот не закривається"

Читайте також:

"Іноді більше": дружина Остапчука заселфилася в спідньому та зізналася, скільки сексу на тиждень їй потрібно

"Я трохи нарцис": Остапчук оголила ноги у стильному міні та пояснила, для кого старається

"Самі одягалися": Остапчук із 5-місячним сином замилував однаковими луками на прогулянці

Дружина Остапчука у спідньому похизувалася схудненням на "просекковій дієті"

Дружина Остапчука на морському відпочинку наробила фото в купальнику та з сином на руках

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів