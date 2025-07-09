"Кинула в стіну": Остапчук зізналася, що під час сварки розбила дорогу річ коханого

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка не приховує, що вони з ним - "вогонь і бензин", розказала про прикрі наслідки однієї зі сварок із коханим. Спересердя молодиця жбурнула в стіну його телефон.

Про це 25-річна Катя повідомила в Insta-сторіс.

"Ви часто пишете, що хотіли б таку дружину, як я, тому, щоб бути чесною: вранці під час сварки я повірила в себе і кинула в стіну перше, що трапилося під рукою - телефон Вови", - поділилася блогерка.

"Тому купила йому новий 16 Pro замість 15 Pro. Ну, виходить, більше нічого кидати не буду. Ну або обиратиму щось дешевше", - пообіцяла Остапчук.

У Остапчука темпераментна дружина і тепер уже новий телефон

"Так і не скажеш, що в неї не всі вдома", - констатувала вона в наступній сторіс.

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Відповідаючи на запитання підписників, Катерина розповіла, яка риса їй найбільше подобається в Володимирі.

"Найбільше не подобається його новий айфон. Найбільше подобається турботливість. Йому прямо подобається піклуватися, без проблем виконує будь-які прохання", - зазначила вона.

Нагадаємо, Володимир свого часу теж розказував, які риси в Катіному характері йому імпонують.

Як відомо, Остапчук переконана, що бути "трохи й*бнутою" краще, ніж приторною. А під час сварок із чоловіком у неї "рот не закривається".