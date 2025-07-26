Дружина Остапчука поділилася рецептом "найкращих у світі" котлет

Юлія Леськова - 26 липня, 15:23
Катерина Остапчук позує для фото
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук поділилася рецептом котлет, які, за її словами, виходять ну дуже смачними. 

"Сьогодні знову готувала найкращі у світі котлети. Нагадаю рецепт, а то раптом ви хотіли відпочити у суботу", - пожартувала Остапчук. 

Для приготування котлет за рецептом Каті вам знадобиться: 


  • 300 гр курячого фаршу;
  • 300 гр індичого фаршу;
  • 100 гр твердого сиру;
  • 170 гр рикоти;
  • 1 велике яйце або 2 маленьких;
  • 1 цибуля ;
  • сіль, спеції. 
Катя Остапчук показала рецепт котлет

Катя показала, як приготувати ніжні котлети з сиром

"Цибулю смажте і вжух у блендері. Все змішати. Підсмажити до золотої скоринки", - написала Катерина. 

Також блогерка поділилася лайфхаком - між кожною партією котлет треба протирати сковорідку, так вони вийдуть привабливішими. Після смажки їх потрібно допекти у духовці - 15 хвилин при температурі 180 градусів. 

"Ось такі виходять. Це з минулого разу. Сьогодні тільки доготувала - поїхала на роботу", - підсумувала дружина Остапчука. 

Котлети з курячого фаршу - як приготувати
Скріншот з Instagram Каті Остапчук

Нагадаємо, якось Катя Остапчук ділилася з підписниками рецептом запіканки з сиру та баклажанів. 

До слова у зірковій родині готує не тільки Катя, але й Вова. Якось він вчив своїх шанувальників, як правильно готувати сирники. 

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