Дружина Остапчука поділилася рецептом "найкращих у світі" котлет
Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук поділилася рецептом котлет, які, за її словами, виходять ну дуже смачними.
"Сьогодні знову готувала найкращі у світі котлети. Нагадаю рецепт, а то раптом ви хотіли відпочити у суботу", - пожартувала Остапчук.
Для приготування котлет за рецептом Каті вам знадобиться:
- 300 гр курячого фаршу;
- 300 гр індичого фаршу;
- 100 гр твердого сиру;
- 170 гр рикоти;
- 1 велике яйце або 2 маленьких;
- 1 цибуля ;
- сіль, спеції.
"Цибулю смажте і вжух у блендері. Все змішати. Підсмажити до золотої скоринки", - написала Катерина.
Також блогерка поділилася лайфхаком - між кожною партією котлет треба протирати сковорідку, так вони вийдуть привабливішими. Після смажки їх потрібно допекти у духовці - 15 хвилин при температурі 180 градусів.
"Ось такі виходять. Це з минулого разу. Сьогодні тільки доготувала - поїхала на роботу", - підсумувала дружина Остапчука.
Нагадаємо, якось Катя Остапчук ділилася з підписниками рецептом запіканки з сиру та баклажанів.
До слова у зірковій родині готує не тільки Катя, але й Вова. Якось він вчив своїх шанувальників, як правильно готувати сирники.