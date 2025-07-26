Дружина Остапчука поділилася рецептом "найкращих у світі" котлет

Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук поділилася рецептом котлет, які, за її словами, виходять ну дуже смачними.

"Сьогодні знову готувала найкращі у світі котлети. Нагадаю рецепт, а то раптом ви хотіли відпочити у суботу", - пожартувала Остапчук.

Для приготування котлет за рецептом Каті вам знадобиться:

300 гр курячого фаршу;

300 гр індичого фаршу;

100 гр твердого сиру;

170 гр рикоти;

1 велике яйце або 2 маленьких;

1 цибуля ;

сіль, спеції.

Катя показала, як приготувати ніжні котлети з сиром

"Цибулю смажте і вжух у блендері. Все змішати. Підсмажити до золотої скоринки", - написала Катерина.

Також блогерка поділилася лайфхаком - між кожною партією котлет треба протирати сковорідку, так вони вийдуть привабливішими. Після смажки їх потрібно допекти у духовці - 15 хвилин при температурі 180 градусів.

"Ось такі виходять. Це з минулого разу. Сьогодні тільки доготувала - поїхала на роботу", - підсумувала дружина Остапчука.

Скріншот з Instagram Каті Остапчук

Нагадаємо, якось Катя Остапчук ділилася з підписниками рецептом запіканки з сиру та баклажанів.

До слова у зірковій родині готує не тільки Катя, але й Вова. Якось він вчив своїх шанувальників, як правильно готувати сирники.