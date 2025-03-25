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Дружина Остапчука в топі і лосинах показала, як схудла в Парижі без няні. Фото

ТаблоID - 25 березня, 16:00

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною та сином з'їздив на тиждень за кордон. Зокрема, родина провела кілька днів у Парижі, звідки Катерина ділилася контентом. 

Повернувшись додому, дівчина показала підписникам звичне селфі і зізналася, що ще більше схудла.

Катерина Остапчук селфі

Катя скаржилася, що французька їжа їй не сподобалася, тож по приїзду в Київ вона вирішили поласувати домашніми котлетками

Виявляється, причиною стала відсутність няні маленького Тіма. 


Катя Остапчук схудла

Відсутність няні - теж свого роду дієта

Остапчуку сьогодні пощастить із домашньою вечерею

Остапчуку сьогодні пощастить із домашньою вечерею

Як відомо, 24-річна Катерина доволі швидко прийшла у форму після народження сина і навіть стала стрункішою, ніж була до вагітності. Хоча до поїздки в Париж вона казала, що час іти в зал

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