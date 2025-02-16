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"Страшна, тупа, ніяка, ще й заміж вдало вийшла": дружина Остапчука саркастично відповіла своїм хейтерам

Юлія Леськова - 16 лютого, 16:45
Катерина та Володимир Остпчуки позують для фото
Фото з Instagram Володимира Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та власниця студії масажів та лазерної епіляції Катерина Остапчук у своєму Instagram відповіла на закиди хейтерів про те, що вона вдало вийшла заміж й "неприємна". Відреагувала молодиця і на спроби знецінити її роботу як мами через те, що з 2-місячним сином Тімом їм допомагає няня.

За словами Каті, вона з другого тижня після пологів працює та самостійно оплачує собі водія та кухаря.

"Няня не живе з нами, а працює 5 днів на тиждень з 9 до 19, і коли я недосипаю вранці після безсонної ночі або не працюю, то ми сидимо разом з Тімом. Чому людей так тригерить няня, якщо в більшості допомагає мама або свекруха? Це майже те саме, але безкоштовно. Пздц якийсь. Наче я погана через те, що не тягну все сама", - написала вона.


Вона погодилася, що вдало вийшла заміж, зазначивши, що має класного чоловіка і вдячна йому, що той робить її життя легшим.

"Я для цих коментаторів одночасно страшна, тупа, ніяка, але й заміж вдало вийшла. А вони такі класні, що чомусь не вийшло вдало вийти заміж. Якось не сходиться. Що вам заважає? Чи може слово "пощастило" тут не підходить і все-таки нікому не щастить, а все, що людина має - сукупність мільйона факторів, а не лише везіння? Дуже зручно шукати винних у свох проблемах серед тих, хто таких проблем немає. Мене чомусь ніколи не дратували жінки, у яких вдалий шлюб. Я надихалася і хотіла так само, а не ненавиділа їх", - пояснила вона.

Катя каже. що не засуджувала жінок, які мали вдалий шлюб

Катя каже. що не засуджувала жінок, які мали вдалий шлюб

Також Катерина закликала припинити приписувати заслуги жінок чоловікам.

"По-перше, жінки також можуть реалізуватися без допомоги чоловіків. По-друге, навіть якщо в жінки успішний чоловік, то наче нема мільйона випадків, коли вона не розвивається, не вкладає гроші в бізнес і тд, а купує сумки й прикраси. Тож треба розум мати, що користуватися ресурсом правильно. Тут вже ніяке везіння не поможе", - додала вона.

Катя зазначила, що вона мала роботу

Катя зазначила, що вона мала роботу

Остапчук жартома заявила, щоб хотіла аби її донька ні дня в житті не працювала, вдало вийшла заміж і на гроші чоловіка відкрила бізнес.

"Але водночас я рада що у свій час я працювала на двох роботах. Тепер своїх працівників я розумію як ніхто і не дістаю їх. Але якщо моя гіпотетична донька витратить гроші чоловіка на Біркін, а не на власну справу, то це вже її проблеми", - зауважила вона.

Катерина відповіла хейтерам і пожартувала

Катерина відповіла хейтерам і пожартувала

Днями Катерина Остачук пояснила, чому вони з чоловіком не носять обручки та показала свої значуще тату.

Якось Катя розповідала. чи змінилися їхні з чоловіком стосунки після появи сина.

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