"Страшна, тупа, ніяка, ще й заміж вдало вийшла": дружина Остапчука саркастично відповіла своїм хейтерам

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та власниця студії масажів та лазерної епіляції Катерина Остапчук у своєму Instagram відповіла на закиди хейтерів про те, що вона вдало вийшла заміж й "неприємна". Відреагувала молодиця і на спроби знецінити її роботу як мами через те, що з 2-місячним сином Тімом їм допомагає няня.

За словами Каті, вона з другого тижня після пологів працює та самостійно оплачує собі водія та кухаря.

"Няня не живе з нами, а працює 5 днів на тиждень з 9 до 19, і коли я недосипаю вранці після безсонної ночі або не працюю, то ми сидимо разом з Тімом. Чому людей так тригерить няня, якщо в більшості допомагає мама або свекруха? Це майже те саме, але безкоштовно. Пздц якийсь. Наче я погана через те, що не тягну все сама", - написала вона.

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Вона погодилася, що вдало вийшла заміж, зазначивши, що має класного чоловіка і вдячна йому, що той робить її життя легшим.

"Я для цих коментаторів одночасно страшна, тупа, ніяка, але й заміж вдало вийшла. А вони такі класні, що чомусь не вийшло вдало вийти заміж. Якось не сходиться. Що вам заважає? Чи може слово "пощастило" тут не підходить і все-таки нікому не щастить, а все, що людина має - сукупність мільйона факторів, а не лише везіння? Дуже зручно шукати винних у свох проблемах серед тих, хто таких проблем немає. Мене чомусь ніколи не дратували жінки, у яких вдалий шлюб. Я надихалася і хотіла так само, а не ненавиділа їх", - пояснила вона.

Катя каже. що не засуджувала жінок, які мали вдалий шлюб

Також Катерина закликала припинити приписувати заслуги жінок чоловікам.

"По-перше, жінки також можуть реалізуватися без допомоги чоловіків. По-друге, навіть якщо в жінки успішний чоловік, то наче нема мільйона випадків, коли вона не розвивається, не вкладає гроші в бізнес і тд, а купує сумки й прикраси. Тож треба розум мати, що користуватися ресурсом правильно. Тут вже ніяке везіння не поможе", - додала вона.

Катя зазначила, що вона мала роботу

Остапчук жартома заявила, щоб хотіла аби її донька ні дня в житті не працювала, вдало вийшла заміж і на гроші чоловіка відкрила бізнес.

"Але водночас я рада що у свій час я працювала на двох роботах. Тепер своїх працівників я розумію як ніхто і не дістаю їх. Але якщо моя гіпотетична донька витратить гроші чоловіка на Біркін, а не на власну справу, то це вже її проблеми", - зауважила вона.

Катерина відповіла хейтерам і пожартувала

Днями Катерина Остачук пояснила, чому вони з чоловіком не носять обручки та показала свої значуще тату.

Якось Катя розповідала. чи змінилися їхні з чоловіком стосунки після появи сина.