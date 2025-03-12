"Треба вже в зал йти": дружина Остапчука у прозорій білизні покрутилася перед дзеркалом. Фото
Третя дружина шоумена Володимира Остапчука і молода мама Катерина показала свою фігуру через три місяці після пологів.
У своєму Instagram вона з'явилася у прозорому спідньому та спортивних штанах, які спустила до стегон.
"Короче, тут, звичайно, погане світло, але треба вже в зал йти. Або припинити пити безалкогольне пиво перед сном. Та ну ні, брєд", — написала дівчина під фото.
Нагадаємо, перша спільна дитина 40-річного Вови і 24-річної Катерини народилася 10 грудня минулого року. Хлопчика назвали Тимофієм. Нещодавно батьки привітали його з трьома місяцями. А днями подружжя відсвяткувало свою річницю.
Як відомо, Остапчук також має доньку Емілію і сина Евана від першого шлюбу.
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