"Треба вже в зал йти": дружина Остапчука у прозорій білизні покрутилася перед дзеркалом. Фото

Катерина заявила, що час іти в спортзал Фото з Instagram

Третя дружина ​​шоумена Володимира Остапчука і молода мама Катерина показала свою фігуру через три місяці після пологів.

У своєму Instagram вона з'явилася у прозорому спідньому та спортивних штанах, які спустила до стегон.

"Короче, тут, звичайно, погане світло, але треба вже в зал йти. Або припинити пити безалкогольне пиво перед сном. Та ну ні, брєд", — написала дівчина під фото.

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Нагадаємо, перша спільна дитина 40-річного Вови і 24-річної Катерини народилася 10 грудня минулого року. Хлопчика назвали Тимофієм. Нещодавно батьки привітали його з трьома місяцями. А днями подружжя відсвяткувало свою річницю.

Як відомо, Остапчук також має доньку Емілію і сина Евана від першого шлюбу.