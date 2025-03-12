Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Треба вже в зал йти": дружина Остапчука у прозорій білизні покрутилася перед дзеркалом. Фото

Карина Тімкова - 12 березня, 17:00
Катя Остапчук

Катерина заявила, що час іти в спортзал

Фото з Instagram

Третя дружина ​​шоумена Володимира Остапчука і молода мама Катерина показала свою фігуру через три місяці після пологів.

У своєму Instagram вона з'явилася у прозорому спідньому та спортивних штанах, які спустила до стегон.

"Короче, тут, звичайно, погане світло, але треба вже в зал йти. Або припинити пити безалкогольне пиво перед сном. Та ну ні, брєд", — написала дівчина під фото.


Дружина Остапчука попозувала в прозорій білизні

До речі, Катерина повернула свою вагу до вагітності майже за 10 днів після народження сина

Фото з Instagram
Дружина Остапчука посвітила струнким тілом після пологів

Кохана Володимира має плаский живіт після кесаревого розтину

Нагадаємо, перша спільна дитина 40-річного Вови і 24-річної Катерини народилася 10 грудня минулого року. Хлопчика назвали Тимофієм. Нещодавно батьки привітали його з трьома місяцями. А днями подружжя відсвяткувало свою річницю.

Як відомо, Остапчук також має доньку Емілію і сина Евана від першого шлюбу.

Читайте також:

Остапчук в обтислому ромпері заселфилася з 1-місячним сином на руках

"Люди у бежевому": Остапчук з дружиною у сімейних луках замилували емоціями сина

"Булижник буде пізніше": дружина Остапчука пояснила, чому в них нема обручок, і показала своє єдине значуще тату

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів