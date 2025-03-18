"Ми вогонь і бензин": дружина Остапчука розказала, як закінчуються їхні сварки

Стало відомо, як парочка вирішує непорозуміння у своїх стосунках Фото Instagram

Третя дружина ​​шоумена Володимира Остапчука і новоспечена мама Катерина розповіла про свої конфлікти з коханим.

В Instagram дівчина поділилася, що у їхній парі суперечки закінчуються тоді, коли їм стає скучно. Закохані швидко завершують сваритися, коли для них це більше нецікаво.

Також Катерина не чекає, що її чоловік прийде вибачатися першим.

Реклама:

"Ми з Вовою однакові. Він моя чоловіча версія. Коли комусь із нас набридає сперечатися, тоді конфлікт закінчується. По-іншому ніяк. І неважливо, хто почав і хто винний. Немає типу ось цього тошнотного: "Він завжди перший мириться, навіть якщо я винна". Хоча хотілося б… Знаєте, є вогонь та вода, а ми вогонь і бензин", — сказала вона.

Остапчук розповіла, хто перший мириться після конфлікту Скрін Instagram

Нещодавно подружжя відсвяткувало річницю шлюбу і згадало кумедну історію знайомства.

Нагадаємо, їхній син Тимофій народився у грудні минулого року шляхом кесаревого розтину. Для 40-річного Володимира це не перша дитина. Він також виховує доньку Емілію і сина Евана від першої дружини.