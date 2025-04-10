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"Вирощено з любов'ю": Остапчук показала, як змінився син за 4 місяці. Фото

ТаблоID - 10 квітня, 14:00

Рівно 4 місяці тому шоумен Володимир Остапчук став батьком утретє. Його дружина Катерина народила сина, якого назвали Тімом. 

10-го квітня Катя відзначила дорослішання первістка кумедними фото і показала, як він виріс за місяці свого життя. 

Катя Остапчук з букетом

Катя святкує 4 місяці свого материнства і неспання

"Вирощено з любов'ю", - підписала молода мама кадри, на яких Тім усміхається. 


Син Володимира і Катерини Остапчук Тім

Так малюк Остапчуків виглядав через тиждень після народження

Синочок Катерини Остапчук

І ось як хлопчик виглядає нині

Схоже, почуття гумору у Тіма від мами

Схоже, почуття гумору у Тіма від мами

Молодший син Остапчук

А артистизм - від тата

Нагадаємо, одразу після народження сина Катерина розповіла, чому їй робили кесарів розтин. Також 24-річна мама зізналася, чим її здивувало материнство та скільки вона планує годувати сина грудьми. 

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