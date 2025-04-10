"Вирощено з любов'ю": Остапчук показала, як змінився син за 4 місяці. Фото
Рівно 4 місяці тому шоумен Володимир Остапчук став батьком утретє. Його дружина Катерина народила сина, якого назвали Тімом.
10-го квітня Катя відзначила дорослішання первістка кумедними фото і показала, як він виріс за місяці свого життя.
"Вирощено з любов'ю", - підписала молода мама кадри, на яких Тім усміхається.
Нагадаємо, одразу після народження сина Катерина розповіла, чому їй робили кесарів розтин. Також 24-річна мама зізналася, чим її здивувало материнство та скільки вона планує годувати сина грудьми.
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