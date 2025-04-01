"Іноді більше": дружина Остапчука заселфилася в спідньому та зізналася, скільки сексу на тиждень їй потрібно

Третя дружина ​​40-річного шоумена Володимира Остапчука і новоспечена мама Катерина зізналась, як часто вони займаються сексом.

У своїх Insta-сторіс дівчина з'явилась у червоному спідньому, демонструючи схудлу фігуру. Також вона відверто відповіла на запитання підписників про частоту інтиму в їхній з Вовою парі та скільки особисто їй потрібно займатися сексом на тиждень.

"4-5 разів на тиждень. Іноді більше, але 4 — мінімум", — зізналася Катерина.

Останнім часом дівчина все частіше показується у білизні Фото Instagram

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Як відомо, перша спільна дитина подружжя народилась у грудні минулого року шляхом кесаревого розтину. Хлопчика назвали Тимофій. Нещодавно парочка відсвяткувала річницю свого шлюбу. А ще сімейство разом відвідало Париж.

Нагадаємо, Остапчук також виховує доньку Емілію і сина Евана від першої дружини.