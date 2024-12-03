"Раз на тиждень їб* мозок": дружина Остапчука про освідчення, якого не було, сварки в родині та впевненість у собі

фото з Instagram

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина, яка зовсім скоро стане мамою, згадала про початок стосунків з коханим.

На прохання підписників Остапчук також розповіла, чи завжди була впевненою в собі та про сварки в родині.

Остапчук пригадала, як Володимир освідчився їй.

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"Ніяк. Ми обговорювали тему дітей і я сказала, що якщо що, то по зальоту заміж не вийду, а він відповів: "Давай завтра розпишемося?". Ну я вирішила, що поки пропонує і ще не до кінця розуміє, на що він підписався, то треба брати. Тому ми на наступний день пішли й розписалася", - розказала Остапчук.

"Ну він насправді знав, що я хочу красиву пропозицію у певній країні, тому був варіант або зробити так, як він зробив, або чекати ще незрозуміло скільки, щоб можна було освідчитися красиво", - пояснила вона.

"Але я все одно раз на місяць (апдейт: Вова сказав раз на тиждень) ї*у йому мозок з приводу того, що в мене не було нормального освідчення. Для профілактики", - пояснила блогерка.

"Справедливості заради зазначу, що він мені пообіцяв, що буде й освідчення й весілля, коли буде можливість зробити так, як я завжди хотіла. Але може й лапшу на вуха вішає, тому про всяк випадок написала про це на увесь інтернет", - припустила Катя скрін з Instagram

Остапчук розповіла, як зазвичай поводить себе під час сварок з Володимиром.

"У мене рот не закривається. Це, мабуть, мрія Вови, щоб я обирала мовчання хоч на 15 хвилин. Але я навіть коли розумію, що з кожним словом буде тільки гірше, все одно гну свою лінію", - відповіла майбутня мама.

А ще Остапчук відповіла, чи завжди була впевненою в собі.

"Я б не сказала, що супер впевнена в собі. Просто бажання бути чесною з собою в мене сильніше, ніж бути правильною та ідеальною. Мені здається, що більшість людей відчуває, коли їм брешуть, а грати для тих, хто вірить у дива й те, що існують ідеальні люди, я не бачу сенсу.

Бути трохи й*бнутою краще, ніж приторною, мені здається. А з приводу думок інших, то купа людей, які строчать негативні коментарі чи свої важливі думки з приводу когось, писати без помилок не навчилися, тому, що мені до того, що вони думають", - відповіла вона.

Нагадаємо, з ім'ям майбутнього сина подружжя визначилося давно. Хлопчика назвуть Тимофієм.

Раніше Остапчук розказувала пло плани щодо наступного малюка та реакцію дітей чоловіка на майбутнього братика.