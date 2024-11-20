"Так, ми крінж": Остапчук намовив вагітну дружину утнути кумедний танець із "усміхненим" животом

фото з Instagram

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина разом з коханим повеселили підписників.

В Instagram подружжя запостило відео, де завдяки зусиллям обох чималий животик майбутньої мами перетворився на окрему людину.

"Катя просила передати, що це я вмовив її зняти", - написав у себе в сторі Володимир.

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Катя задерла руки догори (під светром), а Володимир намалював обличчя майбутньому сину Тимофію

Чим ближче до пологів, тим більше контенту генерує Катя (ймовірно, аби встигнути)

Остапчук залюбки сміється з себе

Як відомо, Остапчук довго не постила контенту з животиком, через що була засмучена. А на останніх тижнях вагітності дівчина влаштувала для себе окремий фотосет у костюмі і пальті, а також спільну зйомку з чоловіком.