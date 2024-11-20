"Так, ми крінж": Остапчук намовив вагітну дружину утнути кумедний танець із "усміхненим" животом
Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина разом з коханим повеселили підписників.
В Instagram подружжя запостило відео, де завдяки зусиллям обох чималий животик майбутньої мами перетворився на окрему людину.
"Катя просила передати, що це я вмовив її зняти", - написав у себе в сторі Володимир.
Як відомо, Остапчук довго не постила контенту з животиком, через що була засмучена. А на останніх тижнях вагітності дівчина влаштувала для себе окремий фотосет у костюмі і пальті, а також спільну зйомку з чоловіком.
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