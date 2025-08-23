Невагома сукня з рюшами та гумові чоботи: дружина Остапчука попозувала для романтичних фото у полі

Юлія Леськова - 23 серпня, 12:55
Катерина Остапчук попозувала для фото
Фото vlada.lanova

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук вразила новою ніжною фотосесією у полі. 

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram. 

Для кадрів Катя одягнула довгу невагому сукню з рюшами ніжного персикового кольору та гумові чоботи. 


"Катерина", - лаконічно підписала вона світлини. 

Катерина Остапчук похвалилася новими фото

Катя наробила фото у ніжному образі

Фото vlada.lanova
Катерина показалася на нових фото

Як вам такий образ для зйомки?

Фото vlada.lanova
Катерина Остапчук наробила нових фото

До речі, Катя практично завжди заколює волосся у пучок, проте задля нових фото показала свої довгі коси

Фото vlada.lanova
Катерина Остапчук показалася у романтичному образі

Яке фото вам сподобалося найбільше?

Фото vlada.lanova
Катерина Остапчук показала свої нові світлини
Фото vlada.lanova

Нагадаємо, нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки насмішили мережу відео, на якому в ошатних образах вибирають картоплю. 

Також Катерина якось похвалилася розкішною обручкою, яку подарував їй чоловік.

