Невагома сукня з рюшами та гумові чоботи: дружина Остапчука попозувала для романтичних фото у полі
Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук вразила новою ніжною фотосесією у полі.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Для кадрів Катя одягнула довгу невагому сукню з рюшами ніжного персикового кольору та гумові чоботи.
"Катерина", - лаконічно підписала вона світлини.
Нагадаємо, нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки насмішили мережу відео, на якому в ошатних образах вибирають картоплю.
Також Катерина якось похвалилася розкішною обручкою, яку подарував їй чоловік.
