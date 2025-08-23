Невагома сукня з рюшами та гумові чоботи: дружина Остапчука попозувала для романтичних фото у полі

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук вразила новою ніжною фотосесією у полі.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Для кадрів Катя одягнула довгу невагому сукню з рюшами ніжного персикового кольору та гумові чоботи.

"Катерина", - лаконічно підписала вона світлини.

Катя наробила фото у ніжному образі Фото vlada.lanova

Як вам такий образ для зйомки? Фото vlada.lanova

До речі, Катя практично завжди заколює волосся у пучок, проте задля нових фото показала свої довгі коси Фото vlada.lanova

Яке фото вам сподобалося найбільше? Фото vlada.lanova

Нагадаємо, нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки насмішили мережу відео, на якому в ошатних образах вибирають картоплю.

Також Катерина якось похвалилася розкішною обручкою, яку подарував їй чоловік.