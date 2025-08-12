Остапчук похвалилася брендовою обручкою та повідомила, яку пропозицію зробив їй чоловік
Дружина шоумена і телеведучого Володимира Остапчука, Катерина Остапчук показала каблучку, з якою коханий їй освідчився.
У своєму Instagram Остапчук розповіла, чому освідчення відбулося вже після офіційного укладання шлюбу.
"Я сказала "так"! Як ви знаєте, у мене не було освідчення. Ми просто сиділи на дивані і Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?". І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, тому нещодавно я отримала пропозицію повінчатися. Ще думаю… Але ми вже давно одружені", —пояснила Катерина.
Нагадаємо, журналістка Катерина Полтавська стала третьою дружиною Остапчука.
Дружиною Володимира Катя стала у лютому 2023 року. Подружжя просто опублікувало фото з паспортного сервісу з написом "Готово". Сам ведучий називав цей день найщасливішим у житті.
У березні минулого року подружжя показало їхні золоті обручки, а Остапчук зізналася, що взяла прізвище чоловіка.
Від коханого вона виховує сина Тимофія, який народився 10-го грудня 2024-го.
До речі, це третя дитина Володимира. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які нині живуть в Канаді.