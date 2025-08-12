Остапчук похвалилася брендовою обручкою та повідомила, яку пропозицію зробив їй чоловік

Дружина шоумена і телеведучого Володимира Остапчука, Катерина Остапчук показала каблучку, з якою коханий їй освідчився.

У своєму Instagram Остапчук розповіла, чому освідчення відбулося вже після офіційного укладання шлюбу.

"Я сказала "так"! Як ви знаєте, у мене не було освідчення. Ми просто сиділи на дивані і Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?". І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, тому нещодавно я отримала пропозицію повінчатися. Ще думаю… Але ми вже давно одружені", —пояснила Катерина.

Катерина похизувалася обручкою Tiffany Soleste Round Brilliant Engagement Ring

Цікаво, що контенту з обручкою у Остапчук вийшло більше, ніж з чоловіком:)

Подію святкували у білому

Нагадаємо, журналістка Катерина Полтавська стала третьою дружиною Остапчука.

Дружиною Володимира Катя стала у лютому 2023 року. Подружжя просто опублікувало фото з паспортного сервісу з написом "Готово". Сам ведучий називав цей день найщасливішим у житті.

У березні минулого року подружжя показало їхні золоті обручки, а Остапчук зізналася, що взяла прізвище чоловіка.

Від коханого вона виховує сина Тимофія, який народився 10-го грудня 2024-го.

До речі, це третя дитина Володимира. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в нього є донька Емілія та син Еван, які нині живуть в Канаді.