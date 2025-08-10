Остапчук на кумедному фото показав, як підріс його син за 8 місяців
Сину шоумена Володимира Остапчука та Катерини Остапчук, Тимофію 10 серпня виповнилося 8 місяців. З нагоди мінісвята Вова поділився фото малюка зараз та коли він був зовсім крихітним.
"Тіму сьогодні 8 місяців. А кажуть, що люди не міняються", - написав він.
Також фото сина у своєму Telegram-каналі поділилася й Катерина, вона показала Тіма на руках у свого рідного брата, який на 2 роки молодший за неї.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук на кумедному фото показала нове вміння свого маленького сина.
Також вона з Тімом на руках хвалилася інтер'єром їхнього нового будинку.
