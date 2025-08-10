Остапчук на кумедному фото показав, як підріс його син за 8 місяців

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Сину шоумена Володимира Остапчука та Катерини Остапчук, Тимофію 10 серпня виповнилося 8 місяців. З нагоди мінісвята Вова поділився фото малюка зараз та коли він був зовсім крихітним.

"Тіму сьогодні 8 місяців. А кажуть, що люди не міняються", - написав він.

Малий Остапчуків помітно виріс

Також фото сина у своєму Telegram-каналі поділилася й Катерина, вона показала Тіма на руках у свого рідного брата, який на 2 роки молодший за неї.

До речі, свого брата Катя показала вперше

Здається, Тіму дуже подобається на руках у рідного дядька

