Остапчук на кумедному фото показав, як підріс його син за 8 місяців

Юлія Леськова - 10 серпня, 14:48
Володимир Остапчук показав підрослого сина
Фото з Instagram Володимира Остапчука

Сину шоумена Володимира Остапчука та Катерини Остапчук, Тимофію 10 серпня виповнилося 8 місяців. З нагоди мінісвята Вова поділився фото малюка зараз та коли він був зовсім крихітним. 

"Тіму сьогодні 8 місяців. А кажуть, що люди не міняються", - написав він. 

Володимир Остапчук похвалився сином

Малий Остапчуків помітно виріс


Також фото сина у своєму Telegram-каналі поділилася й Катерина, вона показала Тіма на руках у свого рідного брата, який на 2 роки молодший за неї. 

Катерина Остапчук показала сина на руках у свого брата
До речі, свого брата Катя показала вперше
Брат Катерини Остапчук бавиться з її сином

Здається, Тіму дуже подобається на руках у рідного дядька

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук на кумедному фото показала нове вміння свого маленького сина. 

Також вона з Тімом на руках хвалилася інтер'єром їхнього нового будинку. 

Читайте також:

"Хитрому жуку сьогодні 7 місяців": дружина Остапчука поділилася кумедними фото сина і розказала про його вдачу

Дружина Остапчука поділилася рецептом "найкращих у світі" котлет

"Супер натурально і не боляче": 25-річна Остапчук без мейку похвалилася результатом після уколів краси. Фото

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів