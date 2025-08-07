"Супер натурально і не боляче": 25-річна Остапчук без мейку похвалилася результатом після уколів краси. Фото

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна Катерина Остапчук вважає, що попереджати старіння треба якомога раніше. Тому вже зараз вона ходить до косметолога і робить певні процедури.

Які саме - Катя показала і розказала у сторіс свого Instagram.

"Знаєте, що я за натуральність у зовнішньому вигляді, тому у косметолога роблю лише ті процедури, які підкреслюють мою красу і підтримують шкіру у гарному стані. Щоб інші думали, що це справа природи, а не косметолога))", - написала Остапчук.

"А ще ви знаєте, що я за те, щоб попередити наслідки старіння, а не виправляти їх, тому вже зараз працюю над тим, щоб через 5-10-15 років шкіра була в такому ж стані, як зараз", - наголосила Катерина.

"Сьогодні вкололи мені носогубку і прибрали залом. Ніхто не побачить, що в тій зоні введений якийсь препарат, але і залом не побачать. Супер натурально і взагалі не боляче", - запевнила дівчина.

Остапчук прибирає залом у зоні носогубки

А це Катя після процедури без макіяжу і фільтрів

Нагадаємо, місяць тому під час відпочинку Катерина показувалася в купальнику і розповідала, як змінилося її ставлення до тіла після вагітності.

Як відомо, первістку Остапчук, синочку Тіму 10-го серпня буде 8 місяців.