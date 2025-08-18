Ошатні Остапчук із дружиною відвідали "секретну літню вечірку" на городі. Смішне відео

Марія Ткаченко - 18 серпня, 16:20
Володимир Остапчук та його дружина Катерина
Скріни та відео з Instagram Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина знялися в кумедному відео на дуже нагальну тему: викопування картоплі.

40-річна зірка поділився роликом у Instagram.

"Батьки запросили на секретну літню вечірку, але не сказали, на яку", - починається ролик.


За мить ошатно вбрані Вова з Катею вже вибирають картоплю. 

Остапчук в інстаграм

25-річна Катерина у своїх Insta-сторіс вточнила, що пісню "Покохала діда" для цього відео підібрала не вона

Нагадаємо, на маминому городі нещодавно гарував і актор Тарас Цимбалюк, адже картопля сама себе не викопає. До "агрофітнесу" регулярно залучає співачку Ірину Федишин і її мама.

