Дружина Остапчука з 8-місячним сином на руках показала інтер'єр їхнього нового будинку. Фото

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна Катерина Остапчук показала новий будинок, в який родина нещодавно переїхала.

У своєму Instagram дівчина запостила добірку фотографій, на яких похвалилася локаціями з нової оселі: вітальнею, кухнею, ванною кімнатою та двориком.

"Показала більше будинок і майже готову гардеробну", — зазначила вона.

Катя у стильних джинсах попозувала біля чималого дзеркала у вітальні Фото instagram

Кімната з диваном виглядає стильно і мінімалістично

Синок подружжя, маже 9-місячний Тимофій обирає для себе найцікавіше місце в новому домі

У мами на руках завжди зручніше

Охайна ванна має трохи тропічного настрою

На новій кухні родина вже готувала смаколики

Кохана Остапчука помилувалася чималим букетом на тлі білих сходів

Простора гардеробна буде наповнена аутфітами молодої мами

Новий будинок прикрашений килимами з візерунками та скатертинами з малюнками

Помешкання має зелену територію

Тимофій насолоджується відпочинком на травичці

Володимир розважає синочка на гамаку

Нагадаємо, в березні парочка відсвяткувала річницю одруження, показавши свої милі фото. А після народження свого синочка у грудні 2024-го Вова і Катя почали тішити мережу кумедними кадрами зі спадкоємцем і ділитися, як він росте.

Окрім цього, обраниця шоумена часто демонструє спокусливий контент у блозі. Вона фотографується у білизні та купальниках. А ще дівчина розповідала, скільки сексу їй потрібно на тиждень.