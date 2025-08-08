Дружина Остапчука з 8-місячним сином на руках показала інтер'єр їхнього нового будинку. Фото

Карина Тімкова - 8 серпня, 17:45

Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна Катерина Остапчук показала новий будинок, в який родина нещодавно переїхала.

У своєму Instagram дівчина запостила добірку фотографій, на яких похвалилася локаціями з нової оселі: вітальнею, кухнею, ванною кімнатою та двориком.

"Показала більше будинок і майже готову гардеробну", — зазначила вона.

Дружина Остапчука попозувала біля дзеркала у новому домі

Катя у стильних джинсах попозувала біля чималого дзеркала у вітальні

Фото instagram

Дружина Остапчука показала вітальню у їхньому новому домі

Кімната з диваном виглядає стильно і мінімалістично

Дружина Остапчука замилувала фото з сином у їхньому новому будинку

Синок подружжя, маже 9-місячний Тимофій обирає для себе найцікавіше місце в новому домі

Дружина Остапчука в обтислому костюмі попозувала з сином на руках

У мами на руках завжди зручніше

Дружина Остапчука показала стильну ванну у новій оселі

Охайна ванна має трохи тропічного настрою

Дружина Остапчука похвалилася стильною кухнею у новому домі

На новій кухні родина вже готувала смаколики

Дружина Остапчука у милій сукні попозувала з букетом квітів

Кохана Остапчука помилувалася чималим букетом на тлі білих сходів

Дружина Остапчука похвалилася великою гардеробною у новому будинку
Простора гардеробна буде наповнена аутфітами молодої мами
Дружина Остапчука похвалилася квітами і стильним будинком

Новий будинок прикрашений килимами з візерунками та скатертинами з малюнками

Дружина Остапчука показала, куди вони переїхали

Помешкання має зелену територію

Дружина Остапчука показала фото сина на подвір'ї нового будинку

Тимофій насолоджується відпочинком на травичці

Дружина Остапчука показала, в який великий будинок вони переїхали

Володимир розважає синочка на гамаку

Нагадаємо, в березні парочка відсвяткувала річницю одруження, показавши свої милі фото. А після народження свого синочка у грудні 2024-го Вова і Катя почали тішити мережу кумедними кадрами зі спадкоємцем і ділитися, як він росте.

Окрім цього, обраниця шоумена часто демонструє спокусливий контент у блозі. Вона фотографується у білизні та купальниках. А ще дівчина розповідала, скільки сексу їй потрібно на тиждень.

Читайте також:

"Ми вогонь і бензин": дружина Остапчука розказала, як закінчуються їхні сварки

Дружина Остапчука поділилася рецептом "найкращих у світі" котлет

"Не знаю, як він там опинився": дружина Остапчука на кумедному фото показала нове вміння 7-місячного сина

остапчук діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів