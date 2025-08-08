Дружина Остапчука з 8-місячним сином на руках показала інтер'єр їхнього нового будинку. Фото
Дружина шоумена Володимира Остапчука, 25-річна Катерина Остапчук показала новий будинок, в який родина нещодавно переїхала.
У своєму Instagram дівчина запостила добірку фотографій, на яких похвалилася локаціями з нової оселі: вітальнею, кухнею, ванною кімнатою та двориком.
"Показала більше будинок і майже готову гардеробну", — зазначила вона.
Нагадаємо, в березні парочка відсвяткувала річницю одруження, показавши свої милі фото. А після народження свого синочка у грудні 2024-го Вова і Катя почали тішити мережу кумедними кадрами зі спадкоємцем і ділитися, як він росте.
Окрім цього, обраниця шоумена часто демонструє спокусливий контент у блозі. Вона фотографується у білизні та купальниках. А ще дівчина розповідала, скільки сексу їй потрібно на тиждень.