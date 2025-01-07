Дружина Павліка в ошатній сукні попозувала для атмосферних кадрів із 3-річним сином

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова вирішила увічнити спогад про цьогорічні зимові свята черговою фотосесією з 3-річним сином Михайлом.

"Тримай мою руку, поки ти маленький, а моє серце - завжди…", - адресувала Катя щемливі слова своєму первістку, поділившись фото в Instagram.

Катерина та Михайло попозували в оточенні різдвяно-новорічного декору

Нагадаємо, в Михайлика затримка психомовленнєвого розвитку, але хлопчик робить великі успіхи та вже починає говорити. 30-річна Катерина не приховує, що дуже хоче ще дітей, особливо донечку, але 59-річний Віктор Франкович ще пручається.



