"Дід і внучка": Репяхова покепкувала з хейтерських коментарів, осідлавши байк Павліка

Фото з Instagram Катерини Репяхової

31-річна дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова перелічила найпоширеніші коментарі хейтерів щодо їхньої різниці у віці та показала зухвалі кадри з коханим на байку.

"Тато і доця. Дід і внучка. Він їй у тата годиться. Вона поруч виглядає, як дитина. На фоні видно сильну різницю. Він постарів, а вона ще молода. Вони довго разом не будуть. Їй потрібні гроші, а йому молода дружина. То не любов, а розрахунок. Йому б уже онуків бавити, а він ще дітей заводить. Він старий, навіщо їй такий. У нього донька могла б бути такого ж віку. Такі стосунки не надовго. Вона пограється й піде. Це ненормально, коли майже 30 років різниці. Можете продовжувати", - написала Катя.

Здається, попри всі хейтерські "шпильки" подружжя кайфує разом

Репяхова одним відео дала відповідь своїм хейтерам

Віктору Павліку - 59 років Скріншот з Instagram Катерини Репяхової

До речі, Катерина та Віктор вперше зустрілися, коли їй було 7 років. Дівчина з самого дитинства фанатіла від співака.

Нагадаємо, наприкінці травня Катерина Павлік похвалилася коштовним подарунком від чоловіка - каблучкою з діамантом.

А Павлік якось розповідав, через що свариться з молодою дружиною. Крім того, подружжя вже планує другу дитину, парочка навіть вигадала ім'я для ще одного нащадка.