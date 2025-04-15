"До різанини не доходить": Павлік розказав, через що сперечається з дружиною і скільки вони витрачають на розвиток сина

У травні Віктор Павлік та Катерина Репяхова святкуватимуть 5-ту річницю свого шлюбу Фото з Instagram Репяхової

Співак Віктор Павлік, який нещодавно присвятив своїй четвертій дружині, блогерці Катерині Репяховій романтичну пісню та кліп, зізнався, що і в їхній парі бувають суперечки.

Через що саме, 59-річний артист розкрив у програмі "Тур зірками". Але почав із компліментів коханій половині.

"З дружиною прекрасні стосунки. Вона - прекрасна дружина, вона прекрасна мама і все дуже добре. Синочок її страшенно любить, вона страшенно любить сина і це дуже-дуже класно. Вона опікується дуже добре сином, і я це бачу зі сторони і це дуже мене тішить", - поділився Віктор Франкович.

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До речі, колись Катя і Віктор Франкович розходилися, і жінка вважала, що це кінець їхньої історії

Співак спробував навести приклад своїх буденних конфліктів із 30-річною Катею.

"Дружина каже, що я аутист. Я - аутист? Я не знаю, що таке аутист! Дуже мені складно, напевно, вік своє бере... Малий встає досить рано, пів сьомої - сьома - він уже на ногах, звичайно, дуже шумний, він взагалі шебутний такий хлопчик, то я не можу цього рано крику витримати, я просто не можу. І це мене, звичайно, дуже сильно дратує, але я мушу з цим миритися і розуміти", - зазначив він.

"Напевно, як і у всіх сім’ях, є якісь моменти. Щось десь не там поклала, щось не там сховала, я не можу знайти, і починається з якихось дрібничок, часом буває… До скандалу - ні, але трохи навіть на підвищені тони виходить… До різанини не доходить", - пожартував Павлік.

Павлік вважає, що синочок має великий хист до музики та піде по його слідах

Як відомо, в сина пари, 3,5-річного Михайла затримка психомовленнєвого розвитку. Батьки активно займаються вирішенням цієї проблеми, не шкодуючи ні зусиль, ні коштів.

"Точно недешево. Занять багато. І логопед, і одні розвивалки, й інші, і на музику, і на співи, і на танці, і на плавання, і на іпотерапію. Багато. Я живу заради сина, звичайно... Хай буде тисяч 10-15", - сказав Павлік, уточнивши, що дружина, будучи блогеркою, деякі послуги має можливість отримувати по взаєморозрахунку.

Нагадаємо, Репяхова нещодавно запустила власний подкаст, присвячений життю сімей, у яких є нормотипові дітлахи, такі, як її Михась. Першим гостем став сам Віктор Павлік та розповів, як сприймає особливості сина та чи вважає їх покаранням за свої гріхи.

Як відомо, Катерина торік розказувала, які риси її чоловіка їй дуже подобається, а які доводять до сказу.