"Доводимо до ідеалу": Репяхова показалася після чергової пластичної операції
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова не встигла відгуляти своє 31-річчя, як знову лягла на операційний стіл.
Цього разу їй зробили процедуру під місцевою анестезією, і результатом дівчина поділилася в сторіс.
Як розказала Катерина, вона доводить до ідеалу своє підборіддя. Щоб позбутися ямочки під нижньою губою, яку було видно в профіль, хірург викачав жир з її ноги та додав у місце над підборіддям.
Як відомо, це вже не перша пластика обличчя у Репяхової. У березні 2023-го вона зробила омріяну ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Тоді вона зізналася, що завжди комплексувала через своє друге підборіддя і хотіла його приховати.
У червні 2024 Катерина зробила ще одну процедуру - їй вкололи у підборіддя філери. Однак у березні цього року блогерка все ж таки наважилася вставити імплант, адже філери довелося б колоти часто, а операція дає ефект на все життя.
До слова, після народження другої дитини Репяхова планує мамопластику.