"Доводимо до ідеалу": Репяхова показалася після чергової пластичної операції

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова не встигла відгуляти своє 31-річчя, як знову лягла на операційний стіл.

Цього разу їй зробили процедуру під місцевою анестезією, і результатом дівчина поділилася в сторіс.

Як розказала Катерина, вона доводить до ідеалу своє підборіддя. Щоб позбутися ямочки під нижньою губою, яку було видно в профіль, хірург викачав жир з її ноги та додав у місце над підборіддям.

Катерина невгамовно іде до ідеалу

Як відомо, це вже не перша пластика обличчя у Репяхової. У березні 2023-го вона зробила омріяну ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Тоді вона зізналася, що завжди комплексувала через своє друге підборіддя і хотіла його приховати.

Різниця очевидна - під нижньою губою Каті вже нема такої глибокої ямочки

У червні 2024 Катерина зробила ще одну процедуру - їй вкололи у підборіддя філери. Однак у березні цього року блогерка все ж таки наважилася вставити імплант, адже філери довелося б колоти часто, а операція дає ефект на все життя.

До слова, після народження другої дитини Репяхова планує мамопластику.