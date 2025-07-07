"Між конем і людиною не потрібно слів": вершниця Репяхова попозувала для фотосесії, що планувалася не для неї

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова поділилася в Instagram своїм новим фотосетом, який відбувся зовсім не за планом. Зі слів молодиці, його головним героєм мав стати їхній із чоловіком син Михайло, але щось пішло не так.

"У цієї зйомки є ціла історія! Ця фотосесія з коником з самого початку планувалася не для мене. У травні минув рівно рік, як Михасик займається іпотерапією. І я дуже хотіла відзначити цю маленьку, але важливу річницю — особливою зйомкою для нього", - розказала Катя в Instagram.

Катерина та її новий друг

"Я підготувала ковбойський костюм, все як має бути — і шляпа, і бахрома, і настрій. Хотіла, щоб це була така собі дитяча пригода, яка залишиться на згадку. Але… як це буває з дітьми, виявилося, що бахрома — страшний ворог. Штани ще вдалося одягнути, а от усе інше - ні. На фото, якщо придивитися, можна побачити ті самі штани з бахромою", - додала вона.

Зі слів Репяхової, Михасик категорично не захотів фотографуватися, і вона не наполягала.

Михасик сказав торочкам рішуче "ні"

"Так зовсім несподівано ця фотосесія стала моєю. І, можливо, навіть краще, що саме так. Бо ця історія — про м'якість і про прийняття… А я змогла залишитися наодинці з конем. І це було щось абсолютно чарівне. Я ніби помедитувала поруч із цією величною, сильною, ніжною твариною. Відчувала полегшення, спокій і енергетичне оновлення. Коника звати Фарік, дякую йому за цю красу", - зазначила 31-річна блогерка.

Мамі довелося зніматися самій

Підписники Репяхової засипають її компліментами, а ще хвалять за повагу до кордонів дитини, яку блогерка не стала силувати

"Між конем і людиною не потрібно слів — їх об'єднує тиша, дихання і довіра, закладена самою природою", - поділилася Катерина.

Нагадаємо, Михайлик нещодавно відсвяткував своє 4-річчя. Як відомо, в хлопчика рідкісний нейрогенетичний розлад, наслідком якого є затримка психомовленнєвого розвитку. Катерина відверто ділиться зі своєю аудиторією процесом її подолання, успіхами сина, який потроху починає говорити, та особливостями життя з ненормотиповою дитиною в сім'ї.