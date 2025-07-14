Репяхова у білому бікіні наробила яскравих фото з синочком у морі

Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно зробила нову пластичну операцію, відправилася на відпочинок з їхнім 4-річним сином Михайлом.

У своєму Instagram 31-річна знаменитість опублікувала фото, на яких у білому купальнику на високій посадці позує з дитиною на руках у морі.

"Ти моє сонце, ти моя радість. Ти моя сила, ти моя слабкість. Ти моє небо, ти мої крила. P.S. з моря не виходимо, так синочку подобається", — написала вона у дописі.

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Нещодавно Катерина позувала в ошатній сукні під софітами та знялася в етнічному аутфіті для яскравих фото. А ще у її портфоліо є зйомка з конем.

Як відомо, з Віктором вона вперше зустрілася восени 2015-го, коли їй був 21 рік. А весілля парочка зіграла у 2020-му. Михайло — єдина спільна дитина Репяхової та Павліка, якому торік діагностувати затримку психомовленнєвого розвитку. Попри це хлопчик активно навчається і вже демонструє успіхи у розвитку.