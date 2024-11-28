Дружина Павліка пригорнула його для фото і заспівала свою улюблену пісню
Календарна зима ще не розпочалася, а співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова вже утнули новорічну фотосесію.
Усміхнене подружжя пообіймалося перед камерою, а ще заспівало разом.
Як зізналася Катя в Instagram, це її улюблена пісня з чоловікового репертуару: "Я без тебе безсилий, Господь".
Нагадаємо, 30-річна Репяхова - четверта дружина 58-річного народного артиста України. В офіційному шлюбі вони перебувають чотири роки та виховують спільного сина Михайла.
Як відомо, навесні Віктор Франкович переніс складну операцію на серці.
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