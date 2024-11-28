Дружина Павліка пригорнула його для фото і заспівала свою улюблену пісню

Марія Ткаченко 28 листопада, 13:15
Катерина Репяхова та Віктор Павлік

Катерина Репяхова та Віктор Павлік попозували для романтичних кадрів

Календарна зима ще не розпочалася, а співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова вже утнули новорічну фотосесію.

Усміхнене подружжя пообіймалося перед камерою, а ще заспівало разом.

Катя Репяхова і Віктор Павлік

Віктор Павлік і його четверта супутниця життя

Як зізналася Катя в Instagram, це її улюблена пісня з чоловікового репертуару: "Я без тебе безсилий, Господь".

Віктор Павлік і його дружина

У Віктора Франковича є пісні, присвячені Катерині, але найулюбленіша в неї інша

Нагадаємо, 30-річна Репяхова - четверта дружина 58-річного народного артиста України. В офіційному шлюбі вони перебувають чотири роки та виховують спільного сина Михайла.

Як відомо, навесні Віктор Франкович переніс складну операцію на серці.

Читайте також:

Від фанатки до дружини: як Катерина Репяхова підкорила на 29 років старшого за неї Віктора Павліка

"Гостре питання": Репяхова зізналася, що її дратує в Павліку та як часто їй потрібен інтим

"Мій другий день народження": 58-річний Павлік адресував щемливе зізнання своїй четвертій дружині

Репяхова показалася на чергових уколах краси і похвалилася любовним посланням від чоловіка

"Ледве навчила дарувати квіти без нагадування": Репяхова пояснила, чому Павлік не балує її подарунками, та показала два найцінніші



Павлік Репяхова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів