Дружина Павліка пригорнула його для фото і заспівала свою улюблену пісню

Катерина Репяхова та Віктор Павлік попозували для романтичних кадрів

Календарна зима ще не розпочалася, а співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова вже утнули новорічну фотосесію.

Усміхнене подружжя пообіймалося перед камерою, а ще заспівало разом.

Віктор Павлік і його четверта супутниця життя

Як зізналася Катя в Instagram, це її улюблена пісня з чоловікового репертуару: "Я без тебе безсилий, Господь".

У Віктора Франковича є пісні, присвячені Катерині, але найулюбленіша в неї інша

Нагадаємо, 30-річна Репяхова - четверта дружина 58-річного народного артиста України. В офіційному шлюбі вони перебувають чотири роки та виховують спільного сина Михайла.

Як відомо, навесні Віктор Франкович переніс складну операцію на серці.







