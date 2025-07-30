Усик у бікіні посвітила струнким тілом на сапборді. Фото

Марія Мельник - 30 липня, 15:20

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик подражнила підписників іспанськими фото з моря.

У своєму Instagram Катерина оприлюднила знімки, де попозувала в купальнику у воді.

Усик в купальнику
Усик посвітила сідницями

Катерина проводить відпочинок активно і катається дошці

Катерина проводить відпочинок активно і катається дошці

Катерина Усик у бікіні

Фото вийшли дуже естетичними, в одній кольоровій гамі

Катерина Усик у фотосеті в купальнику

Після переможного бою Усика проти Даніеля Дюбуа родина гайнула на відпочинок в Іспанію.

Під час відпочинку зіркове подружжя також зустрілося зі своїми синами, 12-річним Кирилом і 10-річним Михайлом, які нині мешкають в Іспанії.

Нагадаємо, подружжя також має двох донечок: 15-річну Лізу та 1-річну Марійку.  

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