Усик у бікіні посвітила струнким тілом на сапборді. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик подражнила підписників іспанськими фото з моря.

У своєму Instagram Катерина оприлюднила знімки, де попозувала в купальнику у воді.

Катерина проводить відпочинок активно і катається дошці

Фото вийшли дуже естетичними, в одній кольоровій гамі

Після переможного бою Усика проти Даніеля Дюбуа родина гайнула на відпочинок в Іспанію.

Під час відпочинку зіркове подружжя також зустрілося зі своїми синами, 12-річним Кирилом і 10-річним Михайлом, які нині мешкають в Іспанії.

Нагадаємо, подружжя також має двох донечок: 15-річну Лізу та 1-річну Марійку.