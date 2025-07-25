Дружина Усика показалася в купальнику на шезлонгу та посвітила формами крізь золоту сукню. Фото
Після тріумфальної перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа 19-го липня в Лондоні, український боксер з дружиною і дітьми гайнув на відпочинок.
Там його кохана Катерина вже встигла поповнити свій Instagram свіжим контентом, зокрема і фото в купальнику.
А ще багатодітна мама продовжує експериментувати з гламурними образами і тішити себе професійними фотосетами.
На одному з останніх Катя позувала у золотій обтислій сукні з голими плечима та в чорних високих пальчатках. Крізь напівпрозоре плаття дружина Усика засвітила обриси тіла, над яким ретельно працює на тренуваннях.
Нагадаємо, Катерина Усик супроводжує чоловіка на кожному його поєдинку, адже це дуже важливо для нього. Сам Олександр не приховує, що він "підкаблучник".
Про історію кохання пари, в якої 4-ро дітей, читайте тут.