Дружина Усика показалася в купальнику на шезлонгу та посвітила формами крізь золоту сукню. Фото

Тамара Кудрявченко - 25 липня, 12:15

Після тріумфальної перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа 19-го липня в Лондоні, український боксер з дружиною і дітьми гайнув на відпочинок.

Там його кохана Катерина вже встигла поповнити свій Instagram свіжим контентом, зокрема і фото в купальнику. 

А ще багатодітна мама продовжує експериментувати з гламурними образами і тішити себе професійними фотосетами.

На одному з останніх Катя позувала у золотій обтислій сукні з голими плечима та в чорних високих пальчатках. Крізь напівпрозоре плаття дружина Усика засвітила обриси тіла, над яким ретельно працює на тренуваннях. 


Катерина Усик в купальнику

Бій чоловіка позаду - можна і відпочити з книжкою

Катерина Усик у прозорій сукні

Катерина полюбляє позувати і вважає себе гарною жінкою

Дружина Усика позує в сукні з голими плечима

Які тільки образи Катя вже не приміряла

Фото polipollpolina
Катя Усик
В такому луці можна і на червону доріжку Оскара

В такому луці можна і на червону доріжку Оскара

Нагадаємо, Катерина Усик супроводжує чоловіка на кожному його поєдинку, адже це дуже важливо для нього. Сам Олександр не приховує, що він "підкаблучник".

Про історію кохання пари, в якої 4-ро дітей, читайте тут

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