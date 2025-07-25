Дружина Усика показалася в купальнику на шезлонгу та посвітила формами крізь золоту сукню. Фото

Після тріумфальної перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа 19-го липня в Лондоні, український боксер з дружиною і дітьми гайнув на відпочинок.

Там його кохана Катерина вже встигла поповнити свій Instagram свіжим контентом, зокрема і фото в купальнику.

А ще багатодітна мама продовжує експериментувати з гламурними образами і тішити себе професійними фотосетами.

На одному з останніх Катя позувала у золотій обтислій сукні з голими плечима та в чорних високих пальчатках. Крізь напівпрозоре плаття дружина Усика засвітила обриси тіла, над яким ретельно працює на тренуваннях.

Бій чоловіка позаду - можна і відпочити з книжкою

Катерина полюбляє позувати і вважає себе гарною жінкою

В такому луці можна і на червону доріжку Оскара

Нагадаємо, Катерина Усик супроводжує чоловіка на кожному його поєдинку, адже це дуже важливо для нього. Сам Олександр не приховує, що він "підкаблучник".

Про історію кохання пари, в якої 4-ро дітей, читайте тут.