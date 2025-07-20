"Моє все": Усик після перемоги над Дюбуа зворушив обіймами з дружиною

Фото з Instagram Катерини Усик

Український боксер, володар титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександр Усик, який вночі проти 20 липня зміг захистити це звання у реванші проти британського боксера Даніеля Дюбуа, замилував обіймами зі своєю дружиною Катериною після бою.

Олександр опублікував чорно-білу світлину, на якій у боксерських рукавицях ніжно пригортає до себе кохану, яка підтримувала його на рингу у Лондоні.

"Ти моя підтримка, ти - моє все", - написав спортсмен.

Спортсмен пригорнув до себе найважливішу людину після реваншу

До речі, перед тим, як знову прийняти пояси чемпіону світу після разючого нокауту британця, Усик емоційно кликав свою дружину, аби в такий важливий момент вона була поруч.

Ось так емоційно Усик шукав свою дружину у натовпі після розгромної перемоги над Дюбуа

Нагадаємо, Катерина Усик завжди підтримує свого чоловіка на поєдинках.

Навіть в одному із інтерв'ю вона розповідала, що ні один бій Олександра без неї не проходить, бо він чує тільки її.

До речі, якось ТаблоID розповідав історію кохання Усиків. Наприклад, ви знали, що пара разом ще зі школи?