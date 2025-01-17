Усику 38: як дружина привітала його у мережі милими фото з дітьми і цілунками
Боксер Олександра Усик 17-го січня святкує свій 38-ий день народження.
З нагоди свята його дружина Катерина запостила чимало спільних романтичних і сімйених фото.
Привітання Усик залишила у сторіс в Instagram.
"З твоїм днем. Кохаю", - коротко написала дружина.
Як відомо, до весілля (яке Олександр і Катерина зіграли у 2009-му) на той момент пара жила разом і пережила певні кризи, пов’язані із "зірковою хворобою" Усика. Адже у 19 років він став призером дорослого Чемпіонату Європи.
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