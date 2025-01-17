Усику 38: як дружина привітала його у мережі милими фото з дітьми і цілунками

Марія Мельник 17 січня, 14:30
Усик поцілував кохану

Боксер Олександра Усик 17-го січня святкує свій 38-ий день народження.

З нагоди свята його дружина Катерина запостила чимало спільних романтичних і сімйених фото.

Привітання Усик залишила у сторіс в Instagram.


"З твоїм днем. Кохаю", - коротко написала дружина.

Катерина Усик поцілувала коханого

До речі, у вересні подружжя відсвяткувало 15 років у шлюбі

скрін з Instagram
Усик у сорочці

В арсеналі пари чимало спільних фото, які Усики залюбки показують аудиторії

Олександр Усик з дітьми

Олександр і Катерина виховують доньок Лізу і Марію та синів Кирила і Михайла (хлопці на фото з татом)

Усик з донькою й сином
Тато з наймолодшою, майже 1-річною Марією

Тато з наймолодшою, майже 1-річною Марією

Як відомо, до весілля (яке Олександр і Катерина зіграли у 2009-му) на той момент пара жила разом і пережила певні кризи, пов’язані із "зірковою хворобою" Усика. Адже у 19 років він став призером дорослого Чемпіонату Європи.

Раніше ТаблоID розказував багато цікавого про історію кохання пари.

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