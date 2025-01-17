Усику 38: як дружина привітала його у мережі милими фото з дітьми і цілунками

Боксер Олександра Усик 17-го січня святкує свій 38-ий день народження.

З нагоди свята його дружина Катерина запостила чимало спільних романтичних і сімйених фото.

Привітання Усик залишила у сторіс в Instagram.

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"З твоїм днем. Кохаю", - коротко написала дружина.

В арсеналі пари чимало спільних фото, які Усики залюбки показують аудиторії

Олександр і Катерина виховують доньок Лізу і Марію та синів Кирила і Михайла (хлопці на фото з татом)

Тато з наймолодшою, майже 1-річною Марією

Як відомо, до весілля (яке Олександр і Катерина зіграли у 2009-му) на той момент пара жила разом і пережила певні кризи, пов’язані із "зірковою хворобою" Усика. Адже у 19 років він став призером дорослого Чемпіонату Європи.

Раніше ТаблоID розказував багато цікавого про історію кохання пари.