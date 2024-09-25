"Моя королева": Усик із нагоди 15-річчя шлюбу ніжно звернувся до дружини та показав спільні фото

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик ніколи не цурався висловлювати почуття до своєї дружини Катерини. Тому з нагоди 15-ї річниці шлюбу спортсмен зворушливо привітав її у соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram він поділився відео зі спільними фото, а також адресував жінці ніжні слова.

"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, сьогодні у нас річниця 15 років із дня весілля, але взагалі більше 20 років ми разом. За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів, які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних дітей", – написав Олександр.

Олександр у річницю весілля привітав кохану скрін з Instagram

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"Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані. Мене часто немає поруч, але ти завжди підтримуєш мене у всіх моїх цілях. Так, тобі інколи не подобаються якісь мої дії, і ти завжди говориш мені правду.

Мені подобається просто дивитись на тебе, я неймовірно люблю твої сніданки. Коли я був малим, я малював образ майбутньої дружини, і Господь послав мені саме тебе. Кожного дня в молитві я дякую Богу за тебе, моя королева", – написав він.

скрін з відео

Пара разом вже більше 20 років, з яких 15 у шлюбі скрін з Instagram

Подружжя виховує 4 дітей скрін з відео

Катерина, до речі, також поділилася спільними із чоловіком фото, які підписала лаконічним "Кохаю".

Як відомо, Усики виховують 4 дітей: 13-річну дівчинку Лізу, хлопчиків Михайла і Кирила та наймолодшу дівчинку Марію.

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав історію кохання Олександра і Катерини.