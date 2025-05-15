"Кожен рік приносить нові уроки": Усик у день 37-річчя показала ніжність і подякувала чоловіку

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина 15-го травня святкує день народження.

З нагоди 37-річчя іменинниця запостила ніжне весняне відео.

"Доброго ранку 37. Час продовжувати мріяти,жити, любити… Кожен рік приносить нові уроки,с міх та сльози! Я бажаю собі більше сонячних днів, миру та сил. Дякую усім, хто поряд. Дякую своїм батькам, чоловіку та дітям за підтримку 24/7", - написала Катерина.

А напередодні свого свята Усик влаштувала ефектний фотосет

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До своїх 37 Катерина вже встигла стати багатодітною мамою

Вітаємо Усик з днем народження

Як відомо, подружжя виховує чотирьох дітей: синів Кирила і Михайла, яким 12 й 10 років, та 15-річну доньку Лізу і 1,5-річну Марійку.