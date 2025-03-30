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"Зміна караула": дружина Усика замилувала його обіймами з 10-річним сином в Іспанії

Юлія Леськова - 30 березня, 10:25
Катерина Усик зі своїм чоловіком Олександром
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик замилувала підписників кадрами чоловіка з їхнім 10-річним сином Михайлом в Іспанії. 

Олександр попозував з сином коло моря у картатій сорочці та коричневих штанах, а також заобіймав його на тлі іспанських вулиць. 

"Зміна караулу", - підписала фото Катерина.


Олександр Усик з сином Михайлом

У Олександра і Каті є ще один син: 12-річний Кирило

Олександр Усик наробив фото з сином

Хлопці попозували на прогулянці коло моря

Усик пофотографувався зі своїм сином
Фото з Instagram Катерини Усик
Усик обіймає свого сина

Катерина замилувала кадром чоловіка з сином

Нагадаємо, якось Катерина Усик розповідала, чому її сини живуть в Іспанії з бабусею та дідусем.  

У подружжя Усиків є ще двоє доньок: 15-річна Ліза та 1-річна Марія. 

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