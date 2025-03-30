"Зміна караула": дружина Усика замилувала його обіймами з 10-річним сином в Іспанії
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик замилувала підписників кадрами чоловіка з їхнім 10-річним сином Михайлом в Іспанії.
Олександр попозував з сином коло моря у картатій сорочці та коричневих штанах, а також заобіймав його на тлі іспанських вулиць.
"Зміна караулу", - підписала фото Катерина.
Нагадаємо, якось Катерина Усик розповідала, чому її сини живуть в Іспанії з бабусею та дідусем.
У подружжя Усиків є ще двоє доньок: 15-річна Ліза та 1-річна Марія.
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