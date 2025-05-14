Дружина Усика в комбінезоні з оголеною спиною попозувала на підлозі зі стільцем. Фото

Карина Тімкова - 14 травня, 15:00

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина захопила новою стильною зйомкою.

На опублікованих в Instagram фото обраниця спортсмена позувала на підлозі та стільці у чорному комбінезоні з відкритою спиною.

Спокусливе вбрання доповнював широкий пояс, підбори в тон і масиві прикраси. На голові Каті зробили пучок.

Дружина Усика попозувала в сексуальній фотосесії

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Фото polina hryhorchuk

Дружина Усика знялася у пристрасній фотосесії

Усик попозувала з оголеною спиною

Дружина Усика засвітила довгі ноги в обтислому луці

Катерина похизувалася стрункою фігуркою і довгими ногами

Дружина Усика в обтислому костюмі ефектно посиділа на підлозі

Дружина спортсмена попозувала у різних спокусливих позах

Дружина Усика попозувала для чуттєвого фотосету

Візажисти зробили яскравий макіяж

Дружина Усика полежала на підлозі з оголеною спиною

Катя вміє влаштовувати ефектні фотосесії

Дружина Усика в комбінезоні та підборах знялася для фото
Який магнетичний погляд

Катерина обожнює влаштовувати чуттєві фотосесії просто неба та позувати для модних зйомок. Дружина Олександра частенько експериментує і пробує себе в різних амплуа. До знімального процесу вона часто залучає рідних.

Дружина Усика на кріслі закинула ногу догори

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Як відомо, подружжя виховує чотирьох дітей. Їхня старша 15-річна донька Ліза нещодавно показувалася на активному тренуванні, а наймолодша Марійка, якій лише рік, замилувала своїми першими кроками.

Сини Усиків Кирило і Михайло, яким 12 й 10 років відповідно, зараз мешкають в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Не так давно Олександр провідав хлопців закордоном. А ще боксер показав, як мило годував найменшого малюка кашею.

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