Дружина Усика в комбінезоні з оголеною спиною попозувала на підлозі зі стільцем. Фото
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина захопила новою стильною зйомкою.
На опублікованих в Instagram фото обраниця спортсмена позувала на підлозі та стільці у чорному комбінезоні з відкритою спиною.
Спокусливе вбрання доповнював широкий пояс, підбори в тон і масиві прикраси. На голові Каті зробили пучок.
Катерина обожнює влаштовувати чуттєві фотосесії просто неба та позувати для модних зйомок. Дружина Олександра частенько експериментує і пробує себе в різних амплуа. До знімального процесу вона часто залучає рідних.
Як відомо, подружжя виховує чотирьох дітей. Їхня старша 15-річна донька Ліза нещодавно показувалася на активному тренуванні, а наймолодша Марійка, якій лише рік, замилувала своїми першими кроками.
Сини Усиків Кирило і Михайло, яким 12 й 10 років відповідно, зараз мешкають в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Не так давно Олександр провідав хлопців закордоном. А ще боксер показав, як мило годував найменшого малюка кашею.