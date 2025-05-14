Дружина Усика в комбінезоні з оголеною спиною попозувала на підлозі зі стільцем. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина захопила новою стильною зйомкою.

На опублікованих в Instagram фото обраниця спортсмена позувала на підлозі та стільці у чорному комбінезоні з відкритою спиною.

Спокусливе вбрання доповнював широкий пояс, підбори в тон і масиві прикраси. На голові Каті зробили пучок.

Багатодітна мама захопила своїм виглядом Фото polina hryhorchuk

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Усик попозувала з оголеною спиною

Катерина похизувалася стрункою фігуркою і довгими ногами

Дружина спортсмена попозувала у різних спокусливих позах

Візажисти зробили яскравий макіяж

Катя вміє влаштовувати ефектні фотосесії

Який магнетичний погляд

Катерина обожнює влаштовувати чуттєві фотосесії просто неба та позувати для модних зйомок. Дружина Олександра частенько експериментує і пробує себе в різних амплуа. До знімального процесу вона часто залучає рідних.

В обтислому луці кохана боксера продемонструвала свою елегантність

Як відомо, подружжя виховує чотирьох дітей. Їхня старша 15-річна донька Ліза нещодавно показувалася на активному тренуванні, а наймолодша Марійка, якій лише рік, замилувала своїми першими кроками.

Сини Усиків Кирило і Михайло, яким 12 й 10 років відповідно, зараз мешкають в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Не так давно Олександр провідав хлопців закордоном. А ще боксер показав, як мило годував найменшого малюка кашею.