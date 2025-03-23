Дружина Усика замилувала кадрами з мамою в Іспанії
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик вперше показалася в Instagram зі своєю мамою в Іспанії коло моря.
Катерина попозувала з мамою, яка була одягнена у світло-блакитний штанний костюм. А сама дружина боксера була у чорному топі, джинсах та чорному жакеті. Свій образ вона довершила сумочкою Dior.
На початку березня Катерина Усик замилувала шанувальників милими кадрами прогулянки боксера та їхньої молодшої донечки 1-річної Марії.
Також вона влаштувала на 15-річчя старшої доньки розкішну вечірку.
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