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Дружина Усика замилувала кадрами з мамою в Іспанії

Юлія Леськова - 23 березня, 09:55
Катерина Усик позує для фото
Фото з Instagram Катерини Усик

Дружина боксера Олександра Усика, Катерина Усик вперше показалася в Instagram зі своєю мамою в Іспанії коло моря. 

Катерина попозувала з мамою, яка була одягнена у світло-блакитний штанний костюм. А сама дружина боксера була у чорному топі, джинсах та чорному жакеті. Свій образ вона довершила сумочкою Dior. 

Катерина Усик зі своєю мамою в Іспанії

Якось Усик розповідала, що її сини - 12 річний Кирило та 10-річний Михайло - живуть в Іспанії з її батьками і пояснила чому


Катерина Усик з мамою на фото

Як гадаєте, схожі Катя з мамою між собою?

Катерина Усик зі своєю донькою Лізою

Також Усик зробила фото зі своєю старшою донечкою

Син Олександра та Катерини Усиків

Катя похвалилася одним із синів

На початку березня Катерина Усик замилувала шанувальників милими кадрами прогулянки боксера та їхньої молодшої донечки 1-річної Марії. 

Також вона влаштувала на 15-річчя старшої доньки розкішну вечірку. 

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