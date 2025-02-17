Осадча показала, як її з Горбуновим 3-річний син готується до дня народження старшого брата. Миле відео
18-го лютого старшому спільному сину зіркового подружжя, Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, Івану виповниться 8 років. До свята готується вся родина, і молодший братик майбутнього іменинника теж.
Розмову з 3-річним Данилком на дуже важливу тему: що ж він подарує Івану, Катя зняла на відео і виклала в Instagram.
Так, серед пропозицій Данила: "соколадка", M&M's та кулька.
Наприкінці відео хлоп'я показує ручкою на цукерки, які, вочевидь, угледів десь на столі. Осадча питає, чи поділиться він ними з Іваном, на що Данило чесно відповідає "ні".
Як відомо, в Каті є ще старший син від попередніх стосунків, Ілля. Йому вже 22 роки.
Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Осадчої та Горбунова, які після закінчення війни планують іще раз стати батьками.
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