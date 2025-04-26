"Не було навіть до пологів": дружина Остапчука похвалилася пресом у спідньому

Юлія Леськова - 26 квітня, 13:03
Катерина Остапчук позує для фото
Фото з Instagram Володимира Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, яка продовжує публічно сваритися з його колишньою Христиною Горняк, похизувалася перед підписниками своїм пласким животом. 

Катя з рушником на голові покрутилася перед дзеркалом у сірих штанях та шоколадному бюстгальтері. 

"Такого преса у мене не було навіть до пологів", - пожартувала Остапчук. 


Катерина Остапчук робить селфі

Нещодавно Катя вперше прокоментувала поділ будинку Володимира і Христини

Катерина Остапчук похвалилася пресом

Після пологів минуло 4 місяці

Скріншот з Telegram-каналу Катерини Остапчук

До речі, своєю фігурою Катерина почала хвалитися практично одразу після пологів. Наприклад, через два тижні після народження сина вона показала відео з камери відеонагляду, де ходила у білизні. 

Також вона хвалилася збільшенням грудей після пологів. 

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