"Не було навіть до пологів": дружина Остапчука похвалилася пресом у спідньому
Дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина Остапчук, яка продовжує публічно сваритися з його колишньою Христиною Горняк, похизувалася перед підписниками своїм пласким животом.
Катя з рушником на голові покрутилася перед дзеркалом у сірих штанях та шоколадному бюстгальтері.
"Такого преса у мене не було навіть до пологів", - пожартувала Остапчук.
До речі, своєю фігурою Катерина почала хвалитися практично одразу після пологів. Наприклад, через два тижні після народження сина вона показала відео з камери відеонагляду, де ходила у білизні.
Також вона хвалилася збільшенням грудей після пологів.
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