Сільченко у бікіні розповіла, який продукт більше не їсть. Фото

Фото з Instagram Каті Сільченко

41-річна дизайнерка Катя Сільченко вирішила відмовитися від цукру у своєму харчуванні та наробила фото у купальнику, аби продемонструвати результат.

Катя гайнула у відпустку зі своєю 10-річною донечкою Саті та попозувала у різноманітних купальних.

"Моєму тілу подобається версія мене без цукру. 2 тижні без цукру, тільки кавун", - написала дизайнерка.

До слова, нещодавно Сільченко позувала для українського Vogue

Катя у бікіні повисіла поряд зі своєю сукнею

Який же відпочинок без кумедних селфі?

До речі, цукор у своєму раціоні дизайнерка замінила кавуном Фото з Instagram Каті Сільченко

Фото з Instagram Каті Сільченко

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Катя Сільченко вийшла заміж за свого коханого, івентмейкера Сергія Неклеву.

До речі, освідчився Сергій Каті ще минулого року, тоді він влаштував їй сюрприз у Софіїському соборі.