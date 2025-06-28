Сільченко у бікіні розповіла, який продукт більше не їсть. Фото
41-річна дизайнерка Катя Сільченко вирішила відмовитися від цукру у своєму харчуванні та наробила фото у купальнику, аби продемонструвати результат.
Катя гайнула у відпустку зі своєю 10-річною донечкою Саті та попозувала у різноманітних купальних.
"Моєму тілу подобається версія мене без цукру. 2 тижні без цукру, тільки кавун", - написала дизайнерка.
Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Катя Сільченко вийшла заміж за свого коханого, івентмейкера Сергія Неклеву.
До речі, освідчився Сергій Каті ще минулого року, тоді він влаштував їй сюрприз у Софіїському соборі.
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