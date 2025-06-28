Сільченко у бікіні розповіла, який продукт більше не їсть. Фото

Юлія Леськова - 28 червня, 13:42
Катерина Сільченко позує для фото
Фото з Instagram Каті Сільченко

41-річна дизайнерка Катя Сільченко вирішила відмовитися від цукру у своєму харчуванні та наробила фото у купальнику, аби продемонструвати результат. 

Катя гайнула у відпустку зі своєю 10-річною донечкою Саті та попозувала у різноманітних купальних. 

"Моєму тілу подобається версія мене без цукру. 2 тижні без цукру, тільки кавун", - написала дизайнерка. 


Катя Сільченко наробила фото на відпочинку

До слова, нещодавно Сільченко позувала для українського Vogue

Катя Сільченко у купальнику наробила нових фото

Катя у бікіні повисіла поряд зі своєю сукнею

Катя Сільченко показала нові фото

Який же відпочинок без кумедних селфі?

Катя Сільченко у сукні
До речі, цукор у своєму раціоні дизайнерка замінила кавуном
Фото з Instagram Каті Сільченко
Катя Сільченко робить фото у дзеркалі
Фото з Instagram Каті Сільченко

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Катя Сільченко вийшла заміж за свого коханого, івентмейкера Сергія Неклеву. 

До речі, освідчився Сергій Каті ще минулого року, тоді він влаштував їй сюрприз у Софіїському соборі. 

Читайте також:

Сільченко в бікіні похизувалася струнким тілом на відпочинку з Брежнєвою. Фото

Наче богиня: Сільченко у нюдовому боді з нової колекції попозувала на постаменті

Пілатес, гідропілінг та басейн: Сільченко у кетс'юті показала, як проходить її відпочинок. Відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів