Сільченко в бікіні похизувалася струнким тілом на відпочинку з Брежнєвою. Фото
Дизайнерка Катя Сільченко, яка останніми днями тішить фанатів кадрами з відпочинку, поділилась особливими моментами з Мексики.
В Instagram вона опублікувала добірку фото зі своєї відпустки в Тулумі. Знаменитість показала красиві пляжі та місцевість, зазначаючи, що це місце стало для неї по-справжньому особливим. Вона навіть казала, що потрапила на "свою планету".
На фото 41-річна Катя також з'явилась у білому купальнику з солом'яним капелюшком. В такому образі вона позувала на колінах на пляжі.
"Одна з найприємніших відпусток у моєму житті", — зазначила дизайнерка під фото.
До речі, у Мексиці Сільченко відпочиває з подругами, серед яких є і співачка Віра Брежнєва. З нею Катя насолоджувалась цією райською подорожжю, активно показуючи їхні спільні моменти.
А вдома на неї чекає її наречений, івент-мейкер Сергій Неклева. Торік Катя поділилась особистими подробицями з їхнього життя, враховуючи деталі про секс.