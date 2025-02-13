Сільченко в бікіні похизувалася струнким тілом на відпочинку з Брежнєвою. Фото

Засновниця бренду The Coat поділилася враженнями від своєї особливої подорожі Фото з instagram

Дизайнерка Катя Сільченко, яка останніми днями тішить фанатів кадрами з відпочинку, поділилась особливими моментами з Мексики.

В Instagram вона опублікувала добірку фото зі своєї відпустки в Тулумі. Знаменитість показала красиві пляжі та місцевість, зазначаючи, що це місце стало для неї по-справжньому особливим. Вона навіть казала, що потрапила на "свою планету".

На фото 41-річна Катя також з'явилась у білому купальнику з солом'яним капелюшком. В такому образі вона позувала на колінах на пляжі.

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"Одна з найприємніших відпусток у моєму житті", — зазначила дизайнерка під фото.

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Як відомо, Катя мала негативний досвід використання ботоксу. Зараз вона вважає зморшки нормою і не намагається їх приховати

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До речі, у Мексиці Сільченко відпочиває з подругами, серед яких є і співачка Віра Брежнєва. З нею Катя насолоджувалась цією райською подорожжю, активно показуючи їхні спільні моменти.

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А вдома на неї чекає її наречений, івент-мейкер Сергій Неклева. Торік Катя поділилась особистими подробицями з їхнього життя, враховуючи деталі про секс.