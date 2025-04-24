Більше не наречена: Катя Сільченко одружилася з коханим

Марія Ткаченко - 24 квітня, 14:12
Катя Сільченко
Фото Igor Novikov

Дизайнерка Катя Сільченко та івентмейкер Сергій "Картина" Неклева офіційно стали подружжям.

Чоловік лаконічно сповістив про це широкий загал, змінивши статус на Facebook.

Катя Сільченко і Сергій Неклева

Сергій та Катя тепер одружені

Скрін із Facebook Неклеви

Жодних подробиць - коли і де відбулося весілля, в чому була наречена тощо - пара поки не розсекретила.

Нагадаємо, Сергій освідчився Каті торік, влаштувавши сюрприз у Софіївському соборі в присутності друзів. Цікаво, що натяки на заручини жінка робила й раніше, аж у 2022-му.

Як відомо, для 41-річної дизайнерки це другий шлюб. Від ексчоловіка, Камо Багдасаряна в Сільченко є 10-річна донька Саті

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