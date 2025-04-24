Більше не наречена: Катя Сільченко одружилася з коханим
Дизайнерка Катя Сільченко та івентмейкер Сергій "Картина" Неклева офіційно стали подружжям.
Чоловік лаконічно сповістив про це широкий загал, змінивши статус на Facebook.
Жодних подробиць - коли і де відбулося весілля, в чому була наречена тощо - пара поки не розсекретила.
Нагадаємо, Сергій освідчився Каті торік, влаштувавши сюрприз у Софіївському соборі в присутності друзів. Цікаво, що натяки на заручини жінка робила й раніше, аж у 2022-му.
Як відомо, для 41-річної дизайнерки це другий шлюб. Від ексчоловіка, Камо Багдасаряна в Сільченко є 10-річна донька Саті.
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