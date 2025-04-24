Більше не наречена: Катя Сільченко одружилася з коханим

Дизайнерка Катя Сільченко та івентмейкер Сергій "Картина" Неклева офіційно стали подружжям.

Чоловік лаконічно сповістив про це широкий загал, змінивши статус на Facebook.

Сергій та Катя тепер одружені Скрін із Facebook Неклеви

Реклама:

Жодних подробиць - коли і де відбулося весілля, в чому була наречена тощо - пара поки не розсекретила.

Нагадаємо, Сергій освідчився Каті торік, влаштувавши сюрприз у Софіївському соборі в присутності друзів. Цікаво, що натяки на заручини жінка робила й раніше, аж у 2022-му.

Як відомо, для 41-річної дизайнерки це другий шлюб. Від ексчоловіка, Камо Багдасаряна в Сільченко є 10-річна донька Саті.