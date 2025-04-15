Пілатес, гідропілінг та басейн: Сільченко у кетс'юті показала, як проходить її відпочинок. Відео

Дизайнерка Катя Сільченко поділилася з підписниками моментами свого відпочинку.

В Instagram 41-річна засновниця бренду опублікувала відео, на якому з'явилась у синьому кетс'юті. Спочатку вона зібрала свої речі, а потім відправилася на тренування з пілатесу.

До розпорядку дня модельєрки також увійшли похід в перукарню та до косметолога і відпочинок біля басейну.

Спершу знаменитість похвалилася стрункою фігуркою Кадр з Instagram

А потім попітніла під час тренування

Катя порозважалася в готельному номері

Засновниця бренду The Coat також похвалилася пружними сідницями

Наступним у списку справ стояв догляд за волоссям

Сільченко, скоріше за все, відвідала процедуру гідропілінгу. Як відомо, у неї був негативний досвід використання ботоксу. Нині знаменитість вважає зморшки нормою і не хоче їх приховувати

Тепер можна й відпочити біля басейну

"Така енергетика грайливості й ніжності передається", — написав один з коментаторів під роликом

Нагадаємо, у Сільченко є наречений, івент-мейкер Сергій Неклева. Минулого року Катя ділилася подробицями з особистого життя і розповідала про секс в їхній парі.

А нещодавно вона показувалась у купальнику та публікувала спогади з відпочинку з Брежнєвою. Ще вона розказувала, які процедури означають "бути жінкою".