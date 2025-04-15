Пілатес, гідропілінг та басейн: Сільченко у кетс'юті показала, як проходить її відпочинок. Відео
Дизайнерка Катя Сільченко поділилася з підписниками моментами свого відпочинку.
В Instagram 41-річна засновниця бренду опублікувала відео, на якому з'явилась у синьому кетс'юті. Спочатку вона зібрала свої речі, а потім відправилася на тренування з пілатесу.
До розпорядку дня модельєрки також увійшли похід в перукарню та до косметолога і відпочинок біля басейну.
Нагадаємо, у Сільченко є наречений, івент-мейкер Сергій Неклева. Минулого року Катя ділилася подробицями з особистого життя і розповідала про секс в їхній парі.
А нещодавно вона показувалась у купальнику та публікувала спогади з відпочинку з Брежнєвою. Ще вона розказувала, які процедури означають "бути жінкою".
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