Пілатес, гідропілінг та басейн: Сільченко у кетс'юті показала, як проходить її відпочинок. Відео

Карина Тімкова - 15 квітня, 13:45

Дизайнерка Катя Сільченко поділилася з підписниками моментами свого відпочинку.

В Instagram 41-річна засновниця бренду опублікувала відео, на якому з'явилась у синьому кетс'юті. Спочатку вона зібрала свої речі, а потім відправилася на тренування з пілатесу.

До розпорядку дня модельєрки також увійшли похід в перукарню та до косметолога і відпочинок біля басейну.

Катя Сільченко показала струнке тіло в обтислому аутфіті

Спершу знаменитість похвалилася стрункою фігуркою

Кадр з Instagram
Катя Сільченко показала своє тренування пілатесу

А потім попітніла під час тренування

Катя Сільченко випнула дупцю на відео

Катя порозважалася в готельному номері

Катя Сільченко засвітила тіло в обтислому луці

Засновниця бренду The Coat також похвалилася пружними сідницями

Катя Сільченко показалася в перукарні

Наступним у списку справ стояв догляд за волоссям

Катя Сільченко показала, які косметологічні процедури робить

Сільченко, скоріше за все, відвідала процедуру гідропілінгу.

Як відомо, у неї був негативний досвід використання ботоксу. Нині знаменитість вважає зморшки нормою і не хоче їх приховувати

Катя Сільченко засвітила стрункі ноги в бікіні

Тепер можна й відпочити біля басейну

Катя Сільченко показала стрункі ноги біля води

"Така енергетика грайливості й ніжності передається", — написав один з коментаторів під роликом

Нагадаємо, у Сільченко є наречений, івент-мейкер Сергій Неклева. Минулого року Катя ділилася подробицями з особистого життя і розповідала про секс в їхній парі.

А нещодавно вона показувалась у купальнику та публікувала спогади з відпочинку з Брежнєвою. Ще вона розказувала, які процедури означають "бути жінкою".

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